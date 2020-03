Un nouvel épisode de NieR est en route vers iPhone et Android

Est-ce que toutes les annonces concernant NieR que nous avons partagées jusqu’à présent semblent peu nombreuses? Vous devez donc savoir qu’il y en a un de plus: ce qui se passe, c’est que Square Enix a également confirmé qu’un nouvel épisode NieR est en route vers iPhone et Android.

C’est NieR Re[in]Carnation, un nouveau jeu pour iOS et Android développé par une équipe importante. Nous le disons puisque le développement sera réalisé par Applibot; cependant, il sera dirigé par Yoko Taro, tandis que son producteur sera Yosuke Saito.

Ce n’est pas tout ce qui a été révélé sur NieR Re[in]Oeillet. Nous disons cela car nous savons également que la conception de son personnage sera la responsabilité d’Akihiko Yoshida, tandis que l’art conceptuel sera Kazuma Koda.

Vous pouvez regarder le premier teaser NieR Re[in]Oeillet ci-dessous:

Il convient de mentionner que, pour le moment, NieR Re[in]Carnation n’a pas de date de sortie et plus de détails sont inconnus. Nous serons en attente et nous vous informerons lorsque nous en saurons plus.

Qu’as-tu pensé Êtes-vous excité pour NieR Re[in]Oeillet? Dites-le nous dans les commentaires.

