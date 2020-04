Un nouvel exploit ruine la scène compétitive de Sword and Shield

Par Rodolfo León

Si vous avez déjà joué à un jeu vidéo en ligne, vous avez peut-être été dans une situation où un autre joueur a décidé de se déconnecter avant de remporter la victoire. Parfois, cela peut signifier que le jeu n’a jamais eu lieu, laissant les deux joueurs dans la même position. Maintenant, ces types de problèmes affectent la scène concurrentielle de Épée et bouclier Pokémon.

Selon une publication dans ResetEraCe qui est décrit comme un “exploit critique” a été découvert, empêchant les joueurs de perdre ou de gagner des points dans un jeu en ligne, ruinant toute l’expérience. Ici, nous vous disons exactement ce qui se passe:

“Ce bug est facile à exploiter. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le bouton d’alimentation pour éteindre le commutateur à un moment précis après avoir perdu une partie. Lorsque vous le faites correctement, non seulement le perdant ne perd pas de points pour le jeu, mais le gagnant ne gagne pas non plus de points pour la victoire. Donc, fondamentalement, cela ruine totalement le jeu et l’expérience Pokémon. »

Attendre Game Freak et The Pokémon Company ils peuvent le réparer bientôt.

