Un nouvel indice indique que Persona 5 Scramble pourrait atteindre l’Amérique

Persona est une série qui, à chaque sortie, gagne en notoriété en dehors du Japon. Malheureusement pour les fans de la franchise en Occident, le dernier épisode, Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, n’a pas fait ses débuts en dehors du Japon et jusqu’à présent, aucune sortie officielle en Amérique n’est connue. Cependant, tout semble indiquer que le titre atteindra effectivement cette région et un indice suggère que les responsables du jeu se sont déjà mis au travail.

Le studio Omega Force, propriété de Koei Tecmo, était en charge du développement de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers. Eh bien, récemment, la société a publié le rapport de l’exercice 2019 et donne espoir de voir le titre musou en Amérique.

Sur l’une des pages du document (via Siliconera), Koei Tecmo parle des prochaines sorties de Fairy Tail et Haruka: Beyond the Stream of Time. Outre ces 2 jeux, la société mentionne Persona 5 Scramble et le DLC Nioh 2. Selon la traduction de l’utilisateur Twitter BlackKite, l’emplacement de ces 2 productions “est toujours en préparation”.

Persona 5 Scramble pourrait atteindre l’Ouest

Bien qu’il n’y ait aucune information officielle d’ATLUS, le distributeur du titre, il est très probable que le jeu atteindra l’Ouest et que ce soit une question de temps pour le voir dans cette région.

Nous disons cela parce qu’ATLUS a déjà révélé ses intentions d’apporter le jeu en Amérique. Rappelez-vous également que la société responsable de Persona publie généralement les titres avant au Japon et des mois plus tard en Amérique, comme cela s’est produit avec Persona 5 Royal et en tenant compte du fait que ce type de jeux, qui est très populaire, est généralement disponible dans tout le monde. Cela dit, il n’est pas surprenant qu’ATLUS confirmera dans quelques mois qu’elle apportera le jeu aux États-Unis. Nous t’informerons.

Vous attendez-vous à ce qu’ATLUS trouve la nouvelle aventure des voleurs fantômes? L’achèteriez-vous pour PlayStation 4 ou Nintendo Switch? Dites-le nous dans les commentaires.

Ce titre, comme nous l’avons mentionné, est également disponible sur Nintendo Switch. Les retombées de la série sur les consoles Nintendo incitent les fans de la franchise à jouer la série principale sur Nintendo Switch et ont récemment rapporté cela à ATLUS de manière écrasante.

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers est maintenant disponible au Japon. Vous pouvez trouver plus de nouvelles à ce sujet si vous visitez cette page.

