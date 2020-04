Un nouvel indice suggère que Ghost of Tsushima sortira à l’heure

Par Rodolfo León

20/04/2020 18:42

Étant donné que Sony retardé Le dernier d’entre nous: Partie II indéfiniment, et les plans de l’entreprise avec le Playstation 5 semblent avoir été affectés par le coronavirus, il est facile de supposer que de nouveaux problèmes surviennent. L’exemple le plus frappant est Fantôme de Tsushima, le prochain et prévu exclusif à Playstation 4 qui n’est qu’à quelques mois de ses débuts.

Bien qu’il n’y ait rien d’officiel, ce titre devrait également souffrir d’un certain retard. Sucker Punch, étudier derrière le projet, n’a rien dit à ce sujet, mais il semble que Sony Il se sent très confiant avec sa date de sortie, le 26 juin. Maintenant, un nouvel indice suggère que le jeu livrera en effet le temps et la forme avec ses débuts.

Ce titre a été récemment classé dans AustralieMais qu’est-ce que cela signifie exactement? Eh bien, en plus de confirmer certaines choses que nous pouvons attendre Fantôme de TsushimaComme le sang et la violence, cela nous dit également que le jeu est fondamentalement terminé. Les évaluations n’apparaissent généralement que lorsqu’un projet est prêt, par exemple si TLOU 2 Sorti le 29 mai comme prévu, le jeu aurait déjà reçu une note. Un autre exemple est Uncharted 4: A Thief’s End; Initialement prévu pour ses débuts en 2015, il a ensuite été émis l’hypothèse qu’il pourrait sortir en mars 2016, mais est finalement arrivé en mai de la même année. Ce jeu n’a reçu de classification en Australie que le 31 mars 2016.

Bien sûr, nous vivons dans une situation très inhabituelle et il y a encore une chance que Sony retarder le projet. Cependant, ces informations pourraient être une bonne indication que Fantôme de Tsushima est prêt pour ses débuts en PS4 le 26 juin 2020.

Via: Voxel tordu

