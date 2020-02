Un nouvel indice suggère que Horizon: Zero Dawn arrivera bientôt sur PC

Horizon: Zero Dawn était l’une des exclusivités les plus importantes de PlayStation 4 en 2017, l’année de sa première. Le projet Guerrilla Games est devenu un grand succès et a réussi à vendre plus de 10 millions d’exemplaires. En fait, il existe déjà quelques rapports avec des détails sur sa suite possible.

Le jeu fait de nouveau la une des journaux, car depuis des mois, des indices suggèrent qu’Horizon: Zero Dawn ne sera plus exclusif à la PlayStation 4. Selon les détails, Sony Interactive Entertainment prévoit d’offrir le titre sur PC .

Le temps a passé et nous n’avons pas eu plus d’informations à ce sujet, mais cela a changé aujourd’hui. Étonnamment, Amazon France a montré une page Horizon: Zero Dawn pour PC. La boutique en ligne n’a montré aucun détail autre que l’inscription dans la catégorie des jeux PC.

Ce qui est frappant, c’est que cette page a été supprimée quelques minutes plus tard. Cela suggère que cette version du jeu est réelle et que son annonce est imminente. Cependant, pour l’instant ni Sony ni Guerrilla n’ont confirmé quoi que ce soit à ce sujet.

Horizon: Zero Dawn arrivera-t-il sur PC?

Les rapports d’une éventuelle version d’Horizon: Zero Dawn pour PC ont été plusieurs, certaines de bonnes sources. Ils mentionnent le lancement du jeu via diverses plateformes de distribution, telles que Steam et Epic Games Store.

De plus, selon certaines informations, Sony prévoit de sortir davantage de son PC exclusif. Cela impliquerait que la société a une nouvelle stratégie en main pour étendre la portée de sa série et gagner également du terrain sur plus de plateformes que sa concurrence immédiate.

Au cas où vous l’auriez manqué: La suite d’Horizon: Zero Dawn pourrait avoir le multijoueur

Horizon: Zero Dawn célébrera un autre anniversaire le 28 février prochain, les joueurs s’attendent donc à en entendre parler cette semaine. Comme nous vous l’avons dit, une version PC n’a pas encore été confirmée, mais pour beaucoup, elle est viable.

Horizon: Zero Dawn est disponible sur PlayStation 4. Recherchez toutes les informations qui s’y rapportent sur cette page.

