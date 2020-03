Un nouvel indice suggère que le prochain jeu de Batman sera un redémarrage

Les jeux de la série Batman: Arkham ont montré qu’il était possible de faire un jeu de super-héros de la plus haute qualité et on considère même que l’impact était tel qu’il y a un avant et un après comme fait par Rocksteady. Cependant, il semble que bientôt il sera temps de laisser tout ce qui s’est passé à Arkham derrière, car les rumeurs, les indices et autres informations concernant la nouvelle livraison suivent le chemin d’un redémarrage et récemment quelque chose a été révélé à ce sujet.

Depuis quelque temps, des rumeurs sur le nouvel opus de Batman, sous le commandement de Warner Bros. mais pas de Rocksteady, indiquent qu’il s’agit d’un redémarrage de la franchise et même le plan serait si ambitieux qu’il pourrait marquer le début à partir d’une série de jeux des personnages les plus représentatifs de DC Comics. En cas de réalité, cela signifie également que la série Arkham ne serait plus prise en compte en termes d’histoire et d’éléments divers, bien que certaines mécaniques soient susceptibles d’être maintenues pour en faire un produit qui ne semble pas étranger aux fans.

Une livraison Arkham qui est restée sur la route

Cela dit, des informations récemment publiées qui suivent la même ligne du redémarrage et les utilisateurs de ResetEra ont révélé des informations trouvées sur le profil LinkedIn d’un directeur de production de WB Montréal, où il indique qu’il travaille sur une nouvelle IP depuis 3 ans, ce qui est basé sur une propriété de DC Comics. Selon la communauté, la date indiquée par le créateur coïncide avec le moment supposé où le jeu Batman suivant a été annulé: Arkham qui incarnerait le fils de Bruce Wayne, Damian, et dont le projet est devenu ce qu’il serait aujourd’hui La nouvelle livraison en cours de développement.

Il semble donc que toutes les routes nous mènent à un prochain épisode de Batman qui sera détaché de ce qu’Arkham a fait à l’époque, une entreprise qui semble être un défi important parce que nous parlons de certains des meilleurs jeux de super-héros et même de L’histoire des jeux vidéo en général.

