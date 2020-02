Un parasite entre dans l’histoire aux Oscars

Le thriller du réalisateur Bong Joon-ho, Parasite, a remporté quatre Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur, aux 92e Academy Awards et a fait quelque chose qu’aucun film de l’histoire n’a jamais fait.

Parasite est le premier film en langue non anglaise à remporter le prix du meilleur film. Il a battu les autres nominés du meilleur film, dont JoJo Rabbit, Once Upon a Time in Hollywood, The Irishman, Joker, Marriage Story, 1917, Little Women et Ford v Ferrari.

Parasite a également remporté le prix du meilleur long métrage international et du meilleur scénario original dans le cadre de ses quatre victoires aux Oscars.

Parasite a également remporté la plus haute distinction au Festival de Cannes en mai, remportant le très convoité Palme d’Or. C’est le premier film depuis 1995 Marty à remporter la Palme d’Or et le meilleur film.

Parasite a fait plus de 165 millions de dollars dans le monde au box-office. Chez GameSpot, nous avons également nommé Parasite notre film n ° 1 de 2019.

“Parasite est le genre de film qui restera avec vous pendant des jours et vous donnera envie d’en parler”, a écrit Chastity Vicencio. “C’est passionnant, stressant, parfois hilarant et obsédant. Cela vous emmène dans une balade inoubliable qui se traduit par une fin que vous ne verrez jamais venir. La division des classes au cœur du film est quelque chose qui est universellement relatable, et vous remettez en question vos propres préjugés. Bong Joon-ho est un maître cinéaste. “

Après l’énorme succès de Parasite, HBO a annoncé qu’elle adaptait le film à une nouvelle série télévisée. La série limitée ajoutera plus de profondeur et de détails à l’histoire. “J’ai donc accumulé toutes ces idées clés lorsque j’ai commencé à écrire le scénario”, a expliqué le réalisateur. “Je ne pouvais tout simplement pas inclure toutes ces idées dans la durée de deux heures du film, donc elles sont toutes stockées dans mon iPad et mon objectif avec cette série limitée est de créer un film de six heures.”

Pour en savoir plus sur les 92e Academy Awards, consultez le récapitulatif complet de GameSpot de tous les gagnants.