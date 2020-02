Un personnage jamais vu dans The Witcher fera ses débuts dans la saison 2 de la série télévisée

Au début de l’année, nous avons appris que la nouvelle saison de la série The Witcher de Netflix entrerait bientôt en phase de préproduction. Pour cette raison, on en sait déjà plus sur le casting et ce que chaque acteur fera. C’est pourquoi il a été annoncé récemment qu’il y aura un personnage original qui n’apparaîtra pas dans les livres ou les jeux vidéo.

Selon Deadline, le casting de la série The Witcher sera élargi avec l’inclusion de la jeune actrice Carmel Laniado, une britannique de 14 ans qui jouera un second rôle. Cela ne signifie pas que vous aurez peu de temps devant les caméras; au contraire, son rôle sera d’une importance considérable, puisqu’il apparaîtra dans 3 épisodes de la saison suivante.

Selon les informations, Laniado donnera vie à Violet, une fille qui aura un comportement ludique et capricieux, mais gardera en même temps une personnalité plus intelligente et sadique. Si la description ne vous est pas familière même si vous connaissez l’histoire de The Witcher du début à la fin, c’est parce que ce personnage sera original, car il n’a jamais été vu auparavant dans les jeux vidéo ou la littérature.

Dans le rapport, Deadline note que la saison 2 commencera à tourner ce mois-ci au Royaume-Uni, mais ils enregistreront également dans d’autres endroits, comme l’Écosse et l’Europe de l’Est, contrairement à la première saison, qui a été enregistrée principalement en Hongrie, en Pologne et en Espagne. .

Vous ne connaissez peut-être pas Carmel Laniado et c’est principalement parce qu’il vient de commencer sa carrière d’actrice de cinéma dans Doolittle (2020), aux côtés d’autres célébrités, comme Robert Downey Jr., bien qu’il soit également apparu dans la minisérie de la BBC A Chant de Noël. Nous vous laissons une image de l’actrice ci-dessous.

Carmel Laniado (Image: IMDB)

Que pensez-vous de l’inclusion de ce nouveau personnage? Êtes-vous impatient de savoir quel rôle vous jouerez dans la nouvelle saison? Serez-vous au courant des nouvelles? Dites-le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons que, même si le tournage de la saison 2 devrait bientôt commencer, les épisodes ne seront pas disponibles avant 2021, vous devrez donc attendre pour en savoir plus sur cette aventure. En attendant, vous pourriez être intéressé à en apprendre davantage sur la franchise multimédia de The Witcher et, si vous voulez savoir combien de temps il vous faudrait pour l’obtenir, cet outil pourrait être très utile. D’un autre côté, vous devez savoir que Netflix prépare un film d’animation de la série, mais il ne présentera pas Geralt de Rivia en tant que protagoniste. Si vous souhaitez en savoir plus sur l’univers créé par Andrzej Sapkowski, nous vous invitons à consulter cette page.

