Un petit match dans une petite grotte peut se sentir comme un monde entier

Les histoires ont souvent de la force parce que nous comblons les lacunes. Chaque fois qu’il y a ambiguïté, il y a une chance de spéculer et de créer du sens. Certains des jeux les plus réussis le comprennent: Shadow of the Colossus n’est pas seulement impressionnant pour ses monstres géants, mais aussi pour une histoire où rien n’est entièrement expliqué. Stories and Smoke fonctionne sur le même principe: certains des meilleurs moments des jeux vidéo sont ceux auxquels nous donnons un sens personnel.

Dans Stories and Smoke, disponible maintenant sur PC et Mac, vous incarnez quelqu’un qui subit un rituel dans une grotte. Il y a eu un certain type de crime, et vous pourrez peut-être retourner dans la société en fonction de ce qui se passe dans la grotte. Le hic, c’est qu’il y a quelqu’un d’autre avec vous: l’Autre. Qui sont-ils? Eh bien, ce n’est jamais tout à fait clair. Sont-ils ton meilleur ami? Sont-ils des camarades de classe? Est-ce juste une hallucination de vous-même? Stories and Smoke ne s’engage jamais sur une réponse, mais une chose est sûre. Un seul d’entre vous peut quitter la grotte. Quelqu’un reste, quelqu’un s’en va. Par la conversation et la méditation, vous devez décider qui sera cette personne.

Ce que j’aime dans Stories and Smoke, c’est à quel point l’expérience sera différente d’un joueur à l’autre. Il n’y a pas grand chose à faire. Vous pouvez vous promener dans votre petite section de la grotte et parler à l’autre. Parfois, des apparitions apparaissent auxquelles vous pouvez également parler.

En termes de «gameplay», vous marchez et choisissez des options de dialogue sur qui vous êtes et ce que vous avez fait. Mais je n’ai jamais cru que le gameplay concerne uniquement les verbes auxquels un joueur a accès. Nos esprits errent lorsque nous jouons à des jeux, et cela fait partie de l’expérience de jeu. La création de sens et la réponse émotionnelle comptent autant que toute autre chose.

Tout le monde a des regrets et des choses qu’ils emportent avec eux. Histoires et fumée, c’est en fin de compte si vous pouvez ou non vous pardonner et passer à autre chose. Ce n’est pas aussi excitant que de gagner un match multijoueur, mais cela peut être tout aussi gratifiant. Finalement, j’ai décidé de rester dans la grotte. C’est difficile à mettre en mots, mais je pensais que c’était pour le mieux – pour mon personnage dans le jeu, et peut-être même pour moi en dehors du jeu. Peut-être que la solution à beaucoup de choses est de les laisser partir.

C’est impressionnant que 20 minutes de jeu puissent me donner une expérience aussi puissante et introspective, une avec suffisamment de marge de manœuvre pour décider des détails particuliers de ma propre histoire. Les jeux offrent d’immenses mondes et espaces à explorer, ce qui ne signifie pas toujours escalader toutes les montagnes de Skyrim. Parfois, c’est juste toi et ton ombre dans une grotte. Bien fait, cela peut ressembler au monde entier.

.