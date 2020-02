Un pirate de Nintendo paiera une restitution de 259 000 $ et risque également une peine de pornographie juvénile

Ryan S. Hernandez, également connu sous le nom de Ryan West, ne passe pas un bon moment dans la vie. Vendredi 31 janvier, l’homme de 21 ans à Palmdale, en Californie, a plaidé coupable à un stratagème de piratage impliquant des serveurs Nintendo et a également plaidé coupable de possession d’une collection de plus de 1000 images et vidéos de pornographie juvénile.

Un pirate informatique qui a divulgué les détails de Nintendo Switch paie

Les procureurs et les avocats de la défense recommandent une peine de trois ans d’emprisonnement pour Hernandez, mais c’est en dernier ressort à la discrétion du juge. À lui seul, l’accusation de piratage autorise jusqu’à cinq ans de prison et l’accusation de pornographie juvénile jusqu’à 20 ans. Hernandez paiera 259 323 $ en restitution à Nintendo “pour les frais de réparation causés par sa conduite”, et selon son accord de plaidoyer, il s’inscrira comme délinquant sexuel après sa condamnation.

Cet incident a commencé en 2016, lorsque Hernandez – alors mineur – s’est engagé dans un stratagème de phishing avec un associé pour acquérir les informations d’identification d’un employé de Nintendo, qui ont ensuite été utilisées pour accéder aux serveurs Nintendo et obtenir des informations confidentielles inconnues du public, y compris des détails sur le non lancée depuis longtemps sur Nintendo Switch. Ces informations volées ont ensuite été divulguées en ligne. Le FBI a contacté Hernandez et ses parents en octobre 2017 au sujet du piratage, et Hernandez a promis de ne pas s’engager dans un futur piratage.

Et puis il a continué à pirater les serveurs Nintendo, «d’au moins juin 2018 à juin 2019». Il se serait vanté de son piratage sur Twitter et Discord et a dirigé un forum en ligne avec le nom extrêmement boiteux de «Ryan’s Underground Hangout», où étaient les vulnérabilités de Nintendo. discuté. En juin 2019, le FBI a saisi ses appareils électroniques, découvrant «des milliers de fichiers Nintendo confidentiels» et la pornographie juvénile susmentionnée, cette dernière étant stockée dans un dossier intitulé «Bad Stuff».

Il s’agit d’une affaire ouverte et fermée, mais au moins Hernandez est coopératif au sujet de son comportement spectaculairement médiocre. Dans tous les cas, que ce soit une leçon pour vous: ne piratez pas Nintendo, et pour l’amour de Pete, ne soyez pas un pervers effrayant.

[Source/Via]