Un pirate de serveur Nintendo plaide coupable | My Nintendo News

Ryan Hernandez, un Californien qui a piraté plusieurs fois les serveurs de Nintendo of America et a été arrêté, a plaidé coupable devant les tribunaux. Le FBI avait été averti par le FBI d’arrêter de pirater diverses sociétés, mais il a ignoré l’avertissement qui lui avait été adressé ainsi qu’à ses parents, puis a continué d’infiltrer divers serveurs et a été traduit en justice. Il a été condamné à une amende de 259 323 $ et pourrait être condamné à cinq ans de prison pour le crime.

