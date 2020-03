Un podcast dramatique comble les lacunes du monde brisé de Fallout 76

Des membres du podcast du Tchad à la PAX East avec l’invité spécial Pete Hines de Bethesda.Photo: Kenneth Vigue

Fallout 76 n’avait pas beaucoup de scénario lors de sa sortie en novembre 2018. Son monde était plein de petits détails intéressants, mais dépourvu de personnages vivants et respirants. Au lieu de cela, il a demandé aux joueurs de créer leurs propres récits. Certains ont joué le rôle de cannibales, d’autres ont rejoint les sectes. Une personne a décidé d’essayer de tisser ces expériences de joueurs dans une histoire qui lui est propre, en les transformant en une émission de radio de style années 1920.

Ce podcast, intitulé Chad: A Fallout 76 Story, s’est avéré si populaire qu’il a permis à son créateur de monter sur la scène principale de l’événement PAX East de Bethesda.

“La plupart d’entre vous se demandent probablement: qui diable sont ces gens et que font-ils ici”, a déclaré le créateur Kenneth Vigue lors de l’événement Bethesda Game Days dimanche dernier, où Vigue et sa troupe d’acteurs de voix bénévoles avaient été invités. par l’éditeur Fallout pour montrer leur travail.

En effet, certains dans le public semblaient définitivement confus sur ce qui se passait, au moins au début. Une heure plus tard, les acteurs du Tchad tiraient leur révérence au milieu des acclamations d’une salle comble de certains des plus grands fans de Fallout 76. Même le chat en direct était à bord (c’est-à-dire quand ils ne demandaient pas de bandes-annonces de Skyrim 2).

Chad: A Fallout 76 Story, actuellement à mi-chemin de sa première saison de 20 épisodes après son lancement en janvier 2019, suit le voyage de Simon (exprimé par Vigue) et de son tyran du lycée Chad (exprimé par Alexander Luthor) alors qu’ils quittent Vault 76 sur Jour de remise en état. Simon essaie de s’occuper de sa propre entreprise: il crée un camping, récupère les matériaux et tue le brûlé égaré qui se présente à lui. Mais il est constamment interrompu par le Tchad inconscient et égoïste. C’est l’expérience par excellence de Fallout 76 d’essayer de jouer comme un jeu solo uniquement pour qu’un étranger se promène dans votre orbite et commence à gâcher votre camp.

L’idée du podcast est née alors que Vigue et ses amis jouaient dans le lycée de Fallout 76. “Nous nous souvenions du lycée, et je parlais d’un tyran typique de douchebag bro appelé Chad”, a déclaré Vigue dans un e-mail à Kotaku. «Tout le monde dans le groupe a raconté des histoires similaires sur des personnes qu’ils connaissaient du nom de Chad. (Le nom, a déclaré Vigue, n’avait rien à voir avec le stéréotype alpha-masculin populaire dans les cercles incel; il n’en avait jamais entendu parler avant de commencer le spectacle.)

Alors qu’il décrit Chad comme un «jock axé sur le sexe», Vigue dit que le personnage a également été inspiré par le charisme et la fanfaronnade qui pourraient être dégagés par une performance de Matthew McConaughey. Et même si Chad commence en tant qu’antagoniste de la série, les futurs épisodes révèlent une relation plus complexe entre lui, Simon et les autres personnages, qui comprennent des boy-scouts, des pillards, des super mutants et des goules.

“Au moment où nous avons commencé à plaisanter à propos d’un personnage houblonné sur la drogue qui était une construction de junkie”, tout le monde a tourné la tête “

Le tournant décisif pour le personnage de Chad est survenu l’année dernière après qu’il ait adopté la petite fille goule Susie, dont le meilleur ami est une poupée possédée. “Il y a un moment puissant dans la spéciale de Noël qui a eu la réaction que j’espérais quand Chad a fait tout son possible pour offrir à Susie son tout premier Noël en 25 ans”, a-t-il déclaré. “Au bord du sommeil, elle dit:” Je t’aime “et il est hors de lui incapable de formuler une réponse. Nous avons eu tellement de messages de fans qu’ils ont déchiré à ce moment-là. »

Vigue pense que faire en sorte que les auditeurs prennent racine pour leur intimidateur au lycée est l’une des choses qui ont contribué à élever les 10 premiers épisodes de la série au-delà des brèves entrées de fanfiction de type bande dessinée au début. Cela rappelle également la sombre ambiguïté morale qui a jeté les bases de certains des scénarios les plus mémorables des jeux Fallout précédents – ceux qui manquaient dans le monde abandonné de Fallout 76.

Le podcast comprend également 76 autres piliers, avec des personnages qui plaisantent sur les réapparitions, les problèmes et les gags qui reposent sur une familiarité passagère avec la théorie élaborée autour des constructions de personnages dans le jeu.

“Au moment où nous avons commencé à plaisanter sur le fait qu’un personnage houblonné sur la drogue était une construction de junkie”, tout le monde a tourné la tête “, a déclaré Vigue à propos du public de PAX East. Écouter l’émission peut se sentir en partie comme prendre un audiologiste réel dans le jeu et en partie comme allumer la radio pour entendre le casting de A Prairie Home Companion blague sur Scorchbeasts.

Les histoires que vous créez pour vous-même dans un jeu peuvent souvent être parmi les plus mémorables, mais se traduisent rarement pour les autres joueurs qui n’étaient pas là pour en faire l’expérience de première main. Vigue pense qu’une partie de la raison pour laquelle Chad a trouvé un public est à cause de la façon dont il comble le fossé entre les expériences de jeu personnelles et l’art autour d’un récit structuré.

L’émission attire les auditeurs qui aiment Fallout 76 ainsi que ceux qui ne l’aiment pas. “Pour les joueurs de Fallout 76, le méta-commentaire sur les joueurs expérimentant la mécanique du jeu, les problèmes et même les quêtes [in] la première personne est hilarante et relatable », a déclaré Vigue. “Pour les gens qui aiment Fallout, mais qui n’aiment pas du tout 76, je pense qu’ils prennent mon commentaire de bonne humeur clin d’oeil sur tout ce méta comme quelque chose dont ils plaisantent déjà sous un jour plus négatif que nous.”

Fallout 76 obtiendra enfin son propre lot de nouvelles histoires et de personnages de chair et de sang lorsque sa mise à jour massive des Wastelanders arrivera en avril. Plutôt que de compétition, Vigue considère cela comme plus de fourrage pour lui et le reste des artistes tchadiens.

“Les terres désolées signifieront un nouveau chapitre pour nous en termes d’introduction de nouvelles menaces, héros, compagnons et méchants”, a-t-il déclaré. «Cela introduit un nouveau conflit pour notre équipe à combattre, et qui nécessitera que Simon et Chad travaillent ensemble pour y faire face.» Jusque-là, les joueurs qui ont épuisé il y a longtemps tous les journaux audio de Fallout 76 peuvent toujours se tourner vers la première année du Tchad pour rendre leurs voyages moins solitaires.

