Un port Elysium Disco pour Nintendo Switch est en développement

Nous avons déjà la grosse bombe du jour: une version de Disco Elysium pour Nintendo Switch est en cours d’élaboration. Dans une interview exclusive pour le podcast BBC 5live Game On, l’équipe de développement, ZA / UM, a confirmé la nouvelle attendue. Aleksander Rostov, le directeur artistique du jeu, a été le premier à évoquer le sujet, assurant qu’il travaillait actuellement sur des documents de conception pour l’interface utilisateur, ainsi que sur des systèmes d’entrée, sur la console hybride. Le principal responsable du récit sur Disco Elysium a terminé les informations en s’assurant que (le port) va bientôt arriver.

Si vous n’êtes pas au courant de l’actualité de l’industrie du jeu vidéo, dites-vous que Disco Elysium est l’indie du moment, un RPG en monde ouvert où nous jouons un détective amnésique qui a un système de compétences unique à sa disposition et une ville entière dans laquelle faire notre chemin pendant que nous interrogeons des personnages inoubliables, fendons des assassins ou acceptons des pots-de-vin, pouvant devenir un héros ou un désastre absolu pour l’être humain, qui a remporté la cérémonie des Bafta Awards jeudi dernier, trois des sept prix auxquels elle était éligible: Narrative, Best Debut et Soundtrack. De plus, lors des Game Awards de l’année dernière, il a également réussi à se démarquer considérablement, remportant de nombreux prix pour lesquels il a choisi, comme meilleur RPG de l’année. Que pensez-vous de l’arrivée du titre ZA / UM sur Nintendo Switch? Pour finir, nous vous laissons avec sa bande annonce de lancement. À plus!

Elysium Disc PC Launch Trailer

