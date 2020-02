Un problème dans Pokmon Home vous permet de dupliquer n’importe quel Pokmon

L’application a déjà réalisé un million de téléchargements mobiles en quelques jours.

Depuis le 12 février dernier, je suis allé sur les appareils mobiles et le Nintendo eShop la possibilité de télécharger gratuitementAccueil Pokmon, un service quivous permet d’importer des créatures de toutes les générationsdans la région de Galar à Pokmon Sword / Pokmon Shield, cependant, depuis son départ, diverses controverses ont surgi avec l’application.

En outre, il y a quelques jours à peine, le service d’importation de monstres de poche externes a atteint plus d’un million de téléchargements mobiles au cours de sa première semaine, un chiffre quiElle démontre la popularité de la saga et le bon succès qu’elle connaît.

Maintenant, les fans de la saga Game Freak ont ​​découvert qu’en raison d’une erreur,il est possible de dupliquer n’importe quel Pokmoncomme l’a montré youtuber Blaines qui explique que c’est le compte Twitter de CreamBrabbit qui a informé sur les pépins etMaintenant, il montre comment le faire.

Bien que ce ne soit pas une illégalité, comme la société l’a reproché à un autre cas et impose des sanctions sévères à ceux qui utilisent des méthodes non autorisées à créer Pokmon, cela peut entraîner des problèmes au sein de l’application. Il ne reste plus qu’à attendre siLa société Pokmon décide de se prononcer devant le nouveau vide juridique que les adeptes de la saga ont trouvé.

