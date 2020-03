Un producteur de Animal Crossing espère que les fans utiliseront de nouveaux horizons pour “échapper” à la réalité dès maintenant

Il est difficile d’éviter pour l’instant des nouvelles d’une certaine pandémie mondiale, et Animal Crossing: New Horizons L’équipe de développement n’est pas vraiment ravie de cela, le producteur Hisashi Nogami suggère aux joueurs d’en tirer le meilleur parti.

S’adressant à The Verge, Nogami a pris un moment pour parler de toutes les campagnes et des demandes des fans de publier New Horizons plus tôt. Il a déclaré que Nintendo, comme toute autre entreprise, n’avait évidemment aucune idée que les événements mondiaux se dérouleraient comme ils l’ont fait. Bien que ce soit regrettable, il dit qu’il espère que le jeu pourra aider les joueurs qui pourraient avoir du mal pendant cette période “difficile”:

Nous prévoyons cette version depuis un certain temps, il est donc regrettable que ce moment se chevauche avec ce qui se passe actuellement dans le monde. Je suis très découragé et attristé par les événements qui se produisent à travers le monde. Compte tenu du calendrier, nous espérons que de nombreux fans d’Animal Crossing utiliseront cela comme une évasion, afin qu’ils puissent s’amuser pendant cette période difficile.

Le directeur du jeu, Aya Kyogoku, a ajouté à cela, en mentionnant comment la “sortie mondiale et simultanée” du jeu convenait parfaitement à la série Animal Crossing. Et compte tenu de ce qui se déroule en ce moment, c’est un excellent moyen de socialiser avec les amis et la famille.

Êtes-vous devenu si immergé dans Animal Crossing avant d’oublier la réalité? Laissez un commentaire ci-dessous.

.