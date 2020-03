Un professeur se transforme en écolière anime pour enseigner à ses élèves

Kotaku EastEast est votre part de la culture Internet asiatique, vous apportant les derniers points de discussion du Japon, de la Corée, de la Chine et au-delà. Branchez-vous tous les matins de 4 h à 8 h.

Avec les cours déplacés vers l’espace virtuel en raison de problèmes liés au coronavirus covid-19, un professeur d’art numérique du Fine Arts College de l’Université de Shanghai a créé différentes versions d’avatar de lui-même pour aider les étudiants à se concentrer lors de la diffusion en direct et des leçons enregistrées.

Le professeur Jiang Fei a parcouru différentes versions, y compris des monstres et des robots. Mais selon le journal chinois The Paper (via SCMP), leur préférée était une écolière anime.

Le professeur a même écrit le logiciel qui le transforme en différents avatars en temps réel alors qu’il l’enseigne et le transporte dans une salle de classe virtuelle.

China Tech City rapporte qu’il espérait que cela rendrait les cours en ligne amusants pour ses élèves et a appris qu’ils semblaient en fait plus engagés avec les avatars, l’écolière anime étant le plus grand plaisir de la foule.

