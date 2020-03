Un professionnel de FIFA 20 marque un penalty et est éliminé car le jeu le considère comme un échec

L’organisation a maintenu la décision du match malgré des preuves claires en faveur de l’objectif.

Jetez lepénalitésC’est un art. Il ne s’agit pas seulement de choisir un camp et de le frapper fort, il faut savoir lire le gardien de but, bien ajuster le ballon etavoir le sang pour décider du matchDans les derniers instants. Cela est aussi vrai dans des domaines réels que dans FIFA 20, où un joueur professionnel EA Sportsparfaitement exécuté une pénalitéajusté au bâton pour gagner le matchJusqu’à ce que le jeu le marque comme ayant échoué.

Giuseppe Guastella, mieux connu sous le nom de“xGUASTELLAx”, est l’un des joueurs professionnels de FIFA 20 les plus expérimentés en Amérique du Nord. Il a étéChampion de compétition américain en 2017, et a réussi à participer cinq fois à la Coupe du Monde Interactive de la FIFA, atteignant les phases finales en 2015. Bonne expérience derrière lui, qui l’a préparé pour ce moment:un match des qualifications nord-américainesdécidé par une séance de tirs au but.

Le joueur de LA Galaxy a préparé le coup, profilé et envoyédirectement à la base du bâton, pour un objectif qui ne laisse aucun doute. Cependant,le jeu a décidé que son tir, qui rebondit clairement sur le bâton et frappe le filet opposé,Ce n’était pas un objectif malgré les signes, ce qui lui a fait perdre le match Le pire? Alors que le joueur commente ses réseaux,les administrateurs du tournoi ont gardé la décisiondu jeu et ont donné leur objectif comme “non valide”, c’est pourquoia été omisdu tournoi

Cela vient dans une semaine oùL’environnement compétitif de FIFA 20 est entouré de critiquesEn raison d’erreurs de jeu. Le même week-end, deux professionnels ont fini par jouer à Stone, au papier ou aux ciseaux pour les problèmes des serveurs, quelques incidents dont des sociétés comme Virgin Media ont profité pour promouvoir leurs services de connexion comme une blague. Nous verrons si l’organisation des tournois FIFA 20 prend note de ces problèmes pour les semaines à venir.

En savoir plus sur: FIFA 20, FIFA 20: Ultimate Team et EA Sports.

.