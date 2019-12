Un programmeur a perdu un jeu qu'il avait fait enfant, jusqu'à ce que quelqu'un le diffuse sur Twitch

Si vous êtes intéressé par la conception de jeux, vous avez probablement réalisé quelques projets parallèles ou prototypes. Si vous aviez de la chance, vous auriez peut-être eu les moyens de commencer tôt dans la vie et d'avoir fait quelques jeux quand vous étiez enfant. Ceux-ci finissent généralement par être supprimés ou perdus sur les disques durs en décomposition. Vous ne vous attendez certainement pas à ce qu'ils apparaissent vingt ans plus tard sur un flux en direct aléatoire.

Rick Brewster est un programmeur et l'auteur de Paint.NET, un remplaçant gratuit de Microsoft Paint qui a été étendu pour avoir des fonctionnalités similaires aux programmes de création d'images comme Photoshop et GIMP. En 1994, à l'âge de 12 ans, Brewster a créé The Golden Flute IV: The Flute of Immortality, un jeu de rôle basé sur DOS inspiré d'une aventure textuelle d'un livre pédagogique de 1984 sur la façon d'écrire des jeux d'aventure. Il a écrit The Golden Flute IV sur un Tandy 1000 TL / 2, un ordinateur clone IBM.

Le jeu se joue comme un jeu de rôle traditionnel. Vous sélectionnez une classe de personnage, explorez une carte du monde avec des rencontres aléatoires et achetez des fournitures dans les villes voisines. Il y a un boss final placé au hasard que vous pouvez vaincre pour terminer la partie. C'est une expérience intéressante d'un jeune joueur apprenant à programmer des jeux.

"J'ai fait UNE copie installable sur des disques 3,5" 720K que j'ai emballés et envoyés à mon cousin sur la côte est, et c'est tout ", a expliqué Brewster dans un fil Twitter. Cette copie était apparemment perdue, sans qu'aucune copie jouable ne survit.

Apparemment, ce n'est pas ce qui s'est passé. D'une manière ou d'une autre, une version de ce jeu a trouvé son chemin entre les mains d'un streamer nommé Macaw, spécialisé dans les jeux anciens et obscurs. Il a joué à The Golden Flute IV le 23 décembre, l'explorant pendant une courte période avant de passer à d'autres jeux.

"Ce n'est pas très bien équilibré", a déclaré Macaw en jouant. "Ce n'est qu'une tentative de jeu de rôle de ce type."

Brewster a spéculé sur Twitter que son cousin a peut-être téléchargé le jeu sur un BBS, car il s'est retrouvé dans les archives "Frostbyte", une collection d'anciens jeux qui ont été téléchargés sur Internet Archive. Nous avons contacté Brewster pour en savoir plus sur le jeu, mais nous n'avons pas eu de réponse à temps pour la publication. Si vous êtes curieux de savoir comment il joue, vous pouvez le vérifier en utilisant cet émulateur DOSbox dans le navigateur.

