Un prototype de CD-ROM Nintendo PlayStation Super NES vendu pour plus de 300 000 $

Une brève nouvelle pour vous: ce très rare prototype de CD-ROM Nintendo PlayStation Super NES s’est vendu aux enchères pour plus de 300 000 $.

L’offre d’ouverture a été fixée à 31 000 $ et l’enchère s’est terminée le 27 février avec une offre gagnante de 300 000 $.

Avec la prime aux acheteurs ajoutée, le coût s’élève à 360 000 $ (merci, Polygon). Beaucoup s’attendaient à ce que l’appareil se vende un peu plus, d’autant plus que le propriétaire s’est vu offrir 1,2 million de dollars à un moment donné.

Développé dans un effort conjoint de Sony et Nintendo vers 1992, ce fut le dernier prototype restant des 200 prétendus créés. Les autres ont été perdus ou détruits.

Le prototype comprend une fente pour les jeux Super Famicom et Super Nintendo et un lecteur de CD-ROM qui était destiné à lire des disques. Bien que le lecteur ne fonctionnait pas lors de sa découverte en 2009, il a été réparé et peut lire des disques de musique.

