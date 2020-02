Un psychologue français recommande de traiter les toxicomanes de Fortnite avec Zelda: Breath Of The Wild

Vous êtes trop pris pour chasser cette Victory Royale à Fortnite? Eh bien, vous voudrez peut-être ralentir et vous détendre au pays d’Hyrule!

Le psychologue français Michaël Stora, qui s’appelle lui-même un «psygameur», aurait traité les adolescents toxicomanes de Fortnite qui lui étaient référés de manière très particulière – en les laissant jouer La légende de Zelda: le souffle de la nature au lieu!

Dans une récente interview vidéo par ici, Stora déclare que le jeu en monde ouvert a agi comme un contrepoids thérapeutique aux matchs Fortnite hautement compétitifs. À savoir, les vastes espaces du jeu ont offert à ses patients l’occasion de contempler calmement – tout en les confrontant à une quête personnelle pour détruire le mal Ganon, plutôt que de simplement abattre d’autres joueurs de Fortnite.

Bien que tout le monde ne soit pas d’accord avec les méthodes de Stora, l’homme a environ 20 ans d’expérience dans le traitement des jeunes atteints de troubles du comportement – tout comme travailler en tant que consultant avec des géants du jeu comme Microsoft, Activision, SEGA, etc. Sa solution bizarre d’utiliser The Legend of Zelda: Breath of the Wild pour traiter Fortnite-mania semble avoir beaucoup réfléchi, et nous avons du mal à contester!

Mais qu’est ce que tu penses? Recommanderiez-vous The Legend of Zelda: Breath of the Wild à quelqu’un qui a besoin de ralentir ses habitudes de jeu en ligne? N’hésitez pas à ajouter vos commentaires ci-dessous!

