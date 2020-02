Un rare prototype de CD-ROM Nintendo PlayStation Super NES mis aux enchères

Ce prototype de CD-ROM Nintendo PlayStation Super NES super rare est aux enchères et il peut être le vôtre – si vous pouvez vous le permettre.

Développé dans le cadre d’un effort conjoint de Sony et Nintendo vers 1992, il serait le dernier prototype restant des 200 prétendus créés par les deux sociétés.

Les autres ont été perdus ou détruits, mais celui qui reste est à gagner via Heritage Auctions basé à Dallas.

Le prototype comprend une fente pour les jeux Super Famicom et Super Nintendo et un lecteur de CD-ROM qui était destiné à lire des disques. Bien que le lecteur ne fonctionnait pas lors de sa découverte en 2009, il a été réparé et peut lire des disques de musique.

En savoir plus sur l’appareil directement à partir de la liste des enchères:

Le petit écran du prototype sur le dessus de la console montre à l’utilisateur la piste musicale en cours de lecture à partir du CD, ce qui permet à l’utilisateur d’écouter sa propre musique et de jouer à un jeu à cartouche en même temps. Il dispose également d’un port pour casque et d’un bouton de volume indépendant à l’avant de la console, à gauche des deux ports du contrôleur. En tournant la console pour regarder vers le bas, elle a une étiquette avec ce qui semble être un «2» manuscrit. La signification de ce numéro n’est pas claire. En regardant à l’arrière de la console, elle dispose des ports AV Out, S-Video et Multi-out de Super Nintendo. Cependant, il possède également un port mystérieux simplement étiqueté «NEXT», et son objectif est considéré comme inconnu.

L’un des aspects les plus intéressants du prototype est le contrôleur, dont le boîtier arbore la conception d’un contrôleur Super Nintendo aux couleurs Super Famicom. Cependant, ce n’est pas une manette Super Nintendo ordinaire! Bien que le design lui-même soit familier à beaucoup, la marque est ce qui le distingue. Au lieu de Nintendo, “Sony PlayStation” est audacieusement arboré sur le devant de la manette, bien que “Nintendo” soit surélevé en plastique à l’arrière.

La console et la manette montrent des signes de vieillissement caractéristiques de la Super Nintendo. Vraisemblablement, ces pièces sont fabriquées à partir du même type de plastique que la Super Nintendo a été fabriqué à partir d’acrylonitrile butadiène styrène ou ABS pour faire court. Ce plastique est naturellement inflammable, il a donc souvent été traité avec des retardateurs de flamme, le brome étant le plus courant. Comme le brome est exposé aux rayons ultraviolets, il s’oxyde et provoque la coloration jaune. Étant donné que la coque de la console est composée de différentes pièces, il est possible que le rapport ABS / retardateur de flamme ait été mélangé plus précisément pour certaines pièces de la coque que pour d’autres.

Le lot comprend également ce que l’on appelle souvent le «chariot de démarrage» ou le «chariot de débogage», ce qui permet au système d’activer le port du CD-ROM et d’accéder au système d’exploitation Super Disc de la console. Le boîtier a la forme d’une cartouche Super Famicom et le texte «Nintendo Super Famicom Cassette» est imprimé dans la partie arrière de la coque. Une étiquette manuscrite orne le devant où une étiquette produite commercialement irait généralement. Il s’agit d’une date du 6 octobre 1992 ou du 10 juin 1992. La date n’est pas confirmée.

L’offre d’ouverture a été fixée à 31 000 $ mais l’enchère actuelle est de 48 000 $. Nous nous attendons à ce qu’il augmente beaucoup avant la fin de l’enchère le 27 février.