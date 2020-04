Un regard très attentif à l’intérieur du navire du Mandalorien

Fine ArtFine ArtFine Art est une célébration du travail des artistes du jeu vidéo, présentant le meilleur de leurs portefeuilles professionnels et personnels. Si vous êtes dans l’entreprise et que vous souhaitez partager des œuvres d’art, contactez-nous! PrevNextView All

Tu sais ce que j’aime? Coupes transversales, alias découpes. Vous savez quoi d’autre que j’aime (même si cet amour a été porté à un nœud mince comme du papier ces dernières années)? Guerres des étoiles. Combinons-les.

Ce regard complexe sur les tripes de la crête de rasoir est fourni par Max Degtyarev, un illustrateur que nous avons déjà présenté ici pour des choses similaires. Seulement au lieu d’une maison Adventure Time, c’est un vaisseau Star Wars avec plein de petits gadgets et capteurs cachés et d’armes et de mecs gelés dans de la carbonite.

Vous pouvez voir plus de travail de Max sur sa page Behance.

