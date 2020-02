Un remake de la musique de Tomb Raider de son compositeur de la série originale frappe Spotify et iTunes

Tomb Raider: The Dark Angel Symphony, un remake des bandes sonores de Tomb Raider du compositeur de la série originale Peter Connelly, est maintenant disponible sur les services de streaming de musique.

Le nouvel album studio présente des remakes des compositions originales de Connelly de Tomb Raider 4, 5 et 6, développées avec l’aide d’un groupe de fans inconditionnels de Tomb Raider qui ont lancé le projet l’année dernière.

Mais ce n’est pas une copie directe des partitions originales des jeux Tomb Raider, car la musique a été réorganisée à l’aide de techniques qui n’étaient tout simplement pas disponibles il y a 20 ans.

“The Dark Angel Symphony est vraiment un assortiment de quatre albums”, me dit par e-mail le coproducteur du projet, Ash Kapriélov.

«Le principal (appelé The Dark Angel Symphony) est une collection de morceaux sélectionnés de Tomb Raider repensés et réarrangés par Richard Niles, puis interprétés par l’orchestre. Les 3 autres sont des versions remasterisées des pistes originales (le remasterisation est un processus où les chansons sonnent bien sur du matériel moderne, etc., donc les chansons ne changent pas mais la façon dont elles sonnent est améliorée) de Tomb Raider 4, 5 et The Ange des ténèbres.

«La principale différence des morceaux est que la musique de Tomb Raider 4 et 5 a été complètement synthétisée, nous avons donc quelques morceaux réarrangés et interprétés par l’orchestre lui-même. Nous avons également des morceaux avec solo de Tina Guo et Julie Elven. Et l’un des morceaux (il joue dans une boîte de nuit en TR: The Angel of Darkness) a obtenu un remix de Pete Hammond. “

Kapriélov a d’abord eu l’idée de développer le projet tard dans la nuit en 2016. «Je logeais chez mes amis à Londres – nous avions une grande soirée pyjama Tomb Raider. J’ai alors eu l’idée de faire un concert et un album de la musique de Peter Connelly. J’ai toujours des idées folles la nuit. »

Après avoir retrouvé Connelly en ligne, Kapriélov lui a envoyé un message à 2 heures du matin avec la proposition. «J’ai finalement réussi à m’endormir puis, à 9 heures du matin, j’allais dans le salon où tous mes amis prenaient le petit déjeuner. J’avais un grand sourire de chat du Cheshire sur mon visage et un téléphone à la main expliquant ce que j’avais offert à Peter et qu’il avait dit OUI! »

Quand je lui demande ce qui l’a attiré dans le projet, Kapriélov me dit à quel point la série Tomb Raider a été importante dans sa vie. De son propre aveu, Kapriélov a grandi «dans un endroit très méchant où il est illégal d’être gay».

«J’ai eu une enfance et une adolescence très difficiles. L’endroit d’où je viens n’est pas particulièrement ouvert au point que je pourrais être emprisonné pour qui je suis, donc il y avait cela et de graves brimades à l’école. »

Ce n’est que lorsqu’il a obtenu son premier PC en 2000 que les choses ont commencé à changer pour lui. Il a acheté Tomb Raider: Chronicles «qui m’a absolument accroché», poursuit-il.

«À ce moment-là, ma santé mentale et ma dépression ont empiré et il y a eu des moments où je me sentais assez suicidaire. Je n’avais littéralement pas d’amis autres que ceux que j’ai créés en ligne et jouer ces énormes niveaux compliqués dans la série Tomb Raider m’a donné l’évasion dont j’avais vraiment besoin. Je pense que sans Tomb Raider, je ne survivrais certainement pas à ces années.

“Je doute vraiment que j’aurais réalisé tout ce que j’ai maintenant sans les jeux vidéo.”

Tomb Raider: The Dark Angel Symphony propose une liste de 38 chansons, toutes enregistrées aux prestigieux studios Air Lyndhurst de Londres. L’album est officiellement approuvé par Square Enix et le développeur de Tomb Raider Crystal Dynamics.