Un remake gothique annoncé pour de nouvelles consoles

Ce jour THQ Nordic vient d’annoncer qu’ils établiront une toute nouvelle étude Barcelone donner une nouvelle vie au classique Gothique, dans le PlayStation 5, la nouvelle Xbox et le PC. Une démo du jeu a été livrée aux joueurs de Steam avec une enquête pour déterminer s’il valait la peine de faire revivre le jeu complètement. 95 pour cent des participants ont voté pour.

Reinhard Pollice, directeur commercial THQ Nordic, a déclaré ce qui suit:

“Nous sommes prêts à relever le défi de développer un remake gothique complet qui restera aussi fidèle que possible à l’expérience originale et de transporter le monde atmosphérique du gothique à un aspect de bien meilleure qualité et de moderniser soigneusement certaines mécaniques de jeu.”

Évidemment, ce titre ne nous parviendra pas très bientôt, et tous les détails supplémentaires sont verrouillés pour l’instant. L’éditeur a déclaré qu’il suivrait de près les commentaires de la démo susmentionnée et incorporerait des éléments que les fans jugent importants, comme un monde plus «sombre».

