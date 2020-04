Un résident Resident Evil 8 à la première personne est en préparation et arrivera l’année prochaine, selon un rapport

Un nouveau titre Resident Evil serait en cours de développement pour les consoles actuelles et de prochaine génération.

L’utilisateur de Twitter AestheticGamer, alias Dusk Golem, qui avait précédemment prédit avec précision la sortie de Resident Evil 3 Remake, affirme qu’un Resident Evil 8 à la première personne devrait frapper en 2021 et comportera des «départs sérieux» de la série principale.

Selon Golem, Resident Evil 8 était initialement développé comme un troisième jeu Resident Evil Revelations avant d’être déplacé vers la série principale à la suite des commentaires positifs des testeurs.

entendu que cependant, sachez que, cette dernière partie est purement ma spéculation de certains morceaux que j’ai entendu. Ce que je sais, c’est que Revelations 3 a été transformé en RE8 pour les plates-formes transgénérationnelles et fait l’objet de nombreux travaux et de nombreux changements y ont été apportés.

– AestheticGamer aka Dusk Golem (@ AestheticGamer1) 5 avril 2020

Golem ajoute également que Resident Evil 8 sera “à la première personne, et de nombreux puristes vont le détester parce qu’il prend de sérieux départs dans l’histoire / les ennemis et autres”. De plus, le jeu comportera une «séquence où vous êtes dans un village avec plusieurs itinéraires essayant de vous frayer un chemin vers un château, attaqué par des hommes-bêtes, des zombies en armure avec des épées et une sorcière qui rit beaucoup. “

Une autre chose, je sais sur papier “Occultisme”, “Hallucinations”, etc., peut sembler Silent Hill-esque pour certains, mais dans la pratique, le jeu réel ne sera pas du tout comme ça. Enfer, la seule séquence de gameplay du jeu qui a été plus complètement divulguée en raison des tests Ambassador est un

– AestheticGamer aka Dusk Golem (@ AestheticGamer1) 5 avril 2020

Il vaut la peine de prendre toute rumeur avec un grain de sel, bien sûr. Dusk Golem n’a pas obtenu toutes leurs fuites correctement – un rapport antérieur d’un redémarrage en douceur de Silent Hill a été nié par Konami. Cependant, un rapport de Video Game Chronicle prétend avoir vérifié les informations et ajoute que le jeu mettra en vedette le protagoniste de Resident Evil 7 Ethan Winters.

