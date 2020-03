Un retard dans le lancement de la PS5 ou de la Xbox Series X semble inévitable

Il y a des choses plus importantes à se soucier quand il s’agit de COVID-19, également connu sous le nom de coronavirus. La mort, évidemment. Et avec plus de 3300 décès dans le monde jusqu’à présent, le retard des consoles de jeux vidéo semble un inconvénient mineur en comparaison.

Mais nous voici, en ce qui devrait être une année charnière dans l’industrie des jeux. C’est une industrie qui aime le spectacle, l’échelle et une surenchère. Cela vous ferait croire que chaque jour est une fête géante avec un chèque en carton. C’est un spectacle régulier de voir des événements somptueux et la révélation de jouets coûteux. Les fans ont la chance d’être parmi les premiers à acheter un matériel de 500 $ comme un privilège. Nous voyageons à travers le monde pour vénérer les costumes d’entreprise alors qu’ils enlèvent le tissu d’une boîte noire, leur discours brouillé de téraflops résonnant dans une arène alors que 10000 fans des lamentations se flagellent devant un nouveau dieu.

Mais COVID-19 a versé un seau d’eau froide sur tout cela. Avec la sortie de deux nouvelles consoles de jeux, 2020 aurait dû être Party Central et une année incroyablement forte pour l’industrie. Au lieu de cela, nous regardons une industrie consumériste reculer devant la réalité, humiliée par quelque chose sur laquelle elle n’a absolument aucun contrôle.

C’est déjà commencé, au cas où vous ne l’auriez pas remarqué. Les fêtes ont été annulées. GDC aurait dû être l’occasion pour la communauté créative et commerciale de se rassembler, de lancer, de serrer la main, de nouer des amitiés, de conclure des accords. Mais il a été reporté, il est peu probable que cela se produise cette année. Les grands éditeurs ont eu peur et ont abandonné, les Indes se sont fait baiser. Personne ne se serre la main; au mieux se cogner comme des stars du porno paranoïaques à propos de tout ce qui se trouve sous leurs propres ongles. L’industrie est en mode retraite.

Les fans, eux aussi, sont éliminés. Le Taipei Games Show a fermé ses portes à 320 000 participants, les événements e-sport qui dépendent d’une foule sont déplacés ou retardés, même des événements de niche comme le EVE Fanfest du CCP ont été anéantis sans cérémonie cette année. Et ce n’est que début mars.

L’E3 2020 n’a pas semblé très positif cette année avant même que le coronavirus ne se propage à travers la Californie. Maintenant, l’événement annuel se trouve dans un état d’urgence, un autre problème grave empilé sur un spectacle déjà en état de siège. Les médias et même ses propres partenaires de production refusent de le soutenir, et il est de plus en plus probable que ces portes ne s’ouvriront pas en juin. Il y a la plus grande scène de l’industrie de l’année. Le projecteur s’est éteint.

Ce n’est pas seulement un effet sur les événements publics et les espaces. Les jeux ont été retardés, et le matériel aussi. L’index de Valve et le commutateur de Nintendo souffrent déjà en raison du coronavirus, qui ferme les usines et les processus de fabrication. Il s’agit de matériel déjà en production, déjà en rayon et avec une chaîne d’approvisionnement établie. Alors, qu’en est-il des nouvelles technologies, des tripes de ces nouvelles consoles Xbox et PlayStation qui sont actuellement en semi-emballage et qui ne sont pas entrées en pleine production? La PS5 et la Xbox Series X sont toutes deux attendues avant la fin de l’année, mais avec la fabrication trébuchant à la suite du coronavirus, nous ne devrions pas vraiment nous attendre à ce qu’elles respectent ces délais. À ce stade, je doute que Sony ou Microsoft aient un modèle de production clair, ni les entreprises qui font le travail de fabrication difficile. Et avec le coronavirus qui se propage aussi rapidement qu’il est, il est peu probable que nous ayons encore atteint un pic de perturbation.

Il y a un argument qui dit que si les gens ne peuvent pas quitter la maison, le divertissement à domicile a la possibilité de prospérer. Mais les marchés s’effondrent, accélérant très probablement une récession imminente. La fabrication étant touchée, même si une seule nouvelle console arrive en 2020, quelqu’un aura-t-il l’argent pour l’acheter? Il serait peut-être préférable de le retarder de manière préventive, en espérant que la confiance des consommateurs sera plus élevée au début de 2021 si le fantôme du coronavirus est derrière nous.

Le positif ici est que même sans nouvelles consoles cette année, 2020 a des sorties de jeux incroyablement fortes. De Animal Crossing et Doom Eternal de ce mois-ci, Final Fantasy 7: Remake d’avril, en passant par Ghost of Tsushima de juin et jusqu’à la fin de l’année Cyberpunk 2077 au-delà de la fantaisie. Le plan de Microsoft pour pousser tous ses titres sur la Xbox One et la nouvelle série X peut avoir été incroyablement prémonitoire – il peut toujours libérer Halo Infinite sur les anciennes consoles même si la nouvelle série X est retardée.

Peut-être que les effets étendus du coronavirus seront le catalyseur que l’industrie a obstinément refusé d’accepter; pour déplacer en ligne des événements en direct d’un coût prohibitif, ce qui les rend plus inclusifs pour les entreprises et les fans. Ne pas appliquer de nouveaux formats alors que ce que nous avons est déjà incroyablement bien pris en charge. Peut-être que nous n’avons tout simplement pas encore besoin de la prochaine grande chose. Peut-être que l’industrie a besoin d’une année de calme et de réflexion, pour être humiliée et se rendre compte qu’elle n’existe pas dans une bulle de gloire qui se perpétue d’elle-même.