Un robot appuie sur les boutons pour Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons a introduit Projets de bricolage pour que les joueurs puissent créer des recettes sans fin d’objets de toutes sortes, ainsi que des outils et autres utiles. Faites attention, et nous adorons tout cela … mais Nintendo aurait déjà pu être pour le travail de faciliter les choses pour nous. Et ce n’est pas que cela implique une sorte de difficulté, mais il est vrai que, lors de la construction de certains projets, ce travail peut être un peu lourd.

Prenons comme exemple ce rend le protagoniste de cette histoire sans escale: appâts pour la pêche. Avec chaque palourde japonaise, qui est déjà paresseuse pour collecter certains joueurs, vous pouvez créer un appât, avalant l’animation de notre personnage en cours de route, ce qui rend le processus de création. Dans d’autres jeux vidéo qui ont également la possibilité de créer des objets, ce processus se termine généralement au moment où vous appuyez sur le bouton, offrant même la possibilité de créer des dizaines à la fois. Bien sûr, c’est Animal Crossing: New Horizons, une autre histoire, wow.

Créez un robot pour avaler les animations du processus de création

Mais bien sûr, la même chose que vous avez de meilleures choses à faire que de regarder cette animation tout le temps, au-delà de marteler désespérément les boutons pour voir si vous pouvez la faire terminer plus tôt (oui, vous pouvez accélérer un peu, mais pas beaucoup). Une solution est celle que vous verrez dans cette vidéo, d’un utilisateur de Reddit qui a décidé de créer un robot simple au moyen d’un moteur et de certaines pièces spéciales imprimées avec une imprimante 3D (pour la fixation à Nintendo Switch et “le bouton-poussoir”), une carte Arduino et quelques pièces supplémentaires (vous avez la liste avec tout ce dont vous avez besoin et des instructions sur le site Web populaire Thingiverse). Compliqué? C’est possible, mais ça marche.

Mon robot imprimé en 3D pour l’artisanat dans Animal Crossing. Donne 1 appât de poisson toutes les 12 secondes! de NintendoSwitch

Grâce à cette invention, qui n’est rien d’autre qu’un robot à bouton poussoir rudimentaire, vous pouvez construire un appât de pêche toutes les 12 secondes. Eh bien, ce n’est pas encore rapide, mais imaginez que vous allez faire d’autres choses tout en créant cette ressource, ou toute autre, et revenir avec un inventaire complet déjà fait. Qu’est-ce qui sonne bien? Et bien fais attention! vous n’avez pas à faire de robots pour Animal Crossing: New Horizons pour l’obtenirbien avec si vous avez une télécommande qui a la fonction de “autofire” (pressions répétées sur les boutons), si vous maintenez enfoncé le bouton A “avec quelque chose”, vous obtiendrez exactement la même chose. Ok, ça n’a pas le même glamour que de dire “j’ai construit un robot qui m’aide dans Animal Crossing”, mais le résultat est le même!

