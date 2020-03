Un rôle critique met toutes les émissions en direct en pause au milieu de la pandémie de COVID-19

Le nouveau coronavirus a fait ce que les pirates, les sorcières et les Uko’toa n’ont pas encore réussi à faire: mettre un terme au Mighty Nein of Critical Role. La populaire série de streaming D&D et sa marque ont annoncé mardi qu’ils mettraient immédiatement leurs émissions en direct en pause. Cela comprend la principale série Critical Role, Talks Machina et d’autres émissions.

L’annonce complète est ci-dessous:

Comme beaucoup d’entre vous, nous avons suivi l’évolution de la situation autour de COVID-19 et avons pris la décision difficile d’arrêter temporairement toutes les émissions en direct, à compter du mardi 17 mars 2020. Veuillez noter que notre prochain épisode de All Work No Play sera diffusé en direct sur Twitch aujourd’hui (17 mars à 16h Pacifique) et la finale sera diffusée le mardi 31 mars à 19h Pacifique.

La santé, la sécurité et le bien-être de notre entreprise et de nos employés sont la plus haute priorité pour nous et nous avons demandé à notre personnel de commencer à travailler à domicile pour pratiquer la distanciation sociale la semaine dernière.

Nos pensées vont à toutes les personnes touchées par COVID-19. Si vous êtes intéressé à aider, de nombreux gouvernements des États ont mis en place des fonds spéciaux pour aider les membres de votre communauté locale ou consultez covid19responsefund.org.

À l’avenir, nous garderons nos comptes de médias sociaux et notre site Web mis à jour avec les dernières nouvelles.

Restez en bonne santé, mes amis. Nous reviendrons bientôt.

La nouvelle arrive le même jour que le Guide de l’explorateur du livre source de D&D Critical Role sur Wildemount est sorti en tant que livre source officiel de D&D; vous pouvez consulter la critique du livre par 411 ici.