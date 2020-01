Un scout à l’honneur Leaf & Eevee annoncé pour les maîtres Pokémon

DeNA a dévoilé la prochaine rubrique Spotlight Scout pour Pokemon Masters.

Cette fois, la paire de synchronisation en vedette se compose de Leaf, l’héroïne de Pokemon Fireded & Leafgreen, accompagnée de la très populaire Évoli de type normal, DeNA a également partagé une vidéo de son mouvement de synchronisation, que vous pouvez trouver ci-dessous:

【予 告】

バ デ ィ ー ズ サ ー チ に 「★ 5 リ ー フ & イ ー ブ イ」 が 登場 予 定!

「リ ー フ & イ ー ブ イ」 の バ デ ィ ー ズ わ ざ 「追 い 求 め る 可能性 の ナ イ ン エ ボ ル ブ ー ス ト」 を ご 紹 介!

初 の 味 方 を サ ポ ー ト で き る バ デ ィ ー ズ わ ざ を 持 っ て い ま す! か わ わ い ア ニ メ ー シ ョ ン に も ポ フ フ フ フ # ス ポ ポ # ス ポ ポ #。 ポ ポ

– [公式]ポ ケ マ ス だ い す き ク ラ ブ (@pokemas_game) 20 janvier 2020

Bien que la date de l’événement Sync Scout n’ait pas été officiellement annoncée, une récente datamine suggère qu’il sera mis en ligne plus tard cette semaine le 22 janvier. Nous veillerons à apporter plus de mises à jour au fur et à mesure.

Qu’est-ce que tu penses? Faites le nous savoir dans les commentaires.

