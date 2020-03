Un sondage révèle que les utilisateurs préfèrent la Xbox Series X à la PS5

Christian Spicer, écrivain standup et comédien a mené une enquête via Twitter de connaître les pensées de ses disciples sur la Xbox Series X y PS5. Plus précisément, il a demandé quelle console ils préféreraient s’ils ne pouvaient en choisir qu’une seule, et plus de 30 000 utilisateurs ont répondu à la question.

Ci-dessous, vous pouvez voir les résultats précis, dans lesquels le Xbox Series X dépassé PS5. Comme il le mentionne, la plupart des commentaires semblent se concentrer sur Xbox Game Pass et rétrocompatibilité en faveur de Série X, tandis que les fans de PS5 ils citent les exclusivités comme la principale raison d’aller de l’avant avec Sony.

Si vous ne pouviez en choisir qu’un. Vous devez en choisir un. En supposant qu’ils sortent le même jour au même prix ou presque. Que choisissez-vous, Xbox Series X ou PlayStation 5? Points bonus pour pourquoi …

– Christian STAY AT HOME Spicer (@spicer) 22 mars 2020

Source: Christian spicer

