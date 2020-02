Un speedrunner bat le boss final de BOTW en seulement 11 secondes

Les speedrunners continuent de nous montrer qu’il n’y a pas de moyen unique d’effectuer une action. Quelque chose d’aussi compliqué que de battre le dernier boss de Breath of the Wild peut prendre suffisamment de temps à une personne normale, mais pour Master_t0rch, célèbre pour avoir terminé les jeux le plus rapidement possible, ne prend que quelques secondes.

En un clin d’œil, Master_t0rch nous a montré que vous pouvez vaincre la confrontation finale contre Calamity Ganon dans Breath of the Wild dans la première phase, en seulement 11 secondes, une réalisation que peu de gens réaliseront.

La stratégie de Master_t0rch est assez simple en réalité, il s’agit seulement d’utiliser des armures, des armes et des potions qui augmentent l’attaque de Link à des niveaux ridicules. Cependant, l’action en question ne peut être effectuée qu’une fois que vous avez une connaissance suffisante du physique et de la mécanique de Breath of the Wild, ainsi que les techniques nécessaires pour réaliser un speedrun.

Calamity Ganon en 11 secondes (+7 secondes d’intro) de Breath_of_the_Wild

Dès que Master_t0rch prend le contrôle de Link, il fige Calamity Ganon à sa place avec la compétence de stase et ils sont lancés en l’air à l’aide d’un tour appelé “Skew Bounce”. Le lien peut ralentir le temps si vous supprimez un arc alors qu’il est dans l’air, mais votre saut normal ne le propulse généralement pas assez haut pour activer ce mode. En configurant un Skew Bounce avant le combat, puis en l’activant une fois que Calamity Ganon est actif, Master_t0rch obtient suffisamment de hauteur pour entrer au ralenti. Ensuite, commencez à tirer des flèches au point faible du boss.

Seuls cinq coups sont nécessaires pour réduire la barre de santé de Calamity Ils n’ont rien gagné, car il a été divisé par deux en battant les quatre bêtes divines au début du jeu.

En parlant de speedruns, un nouveau record a été établi dans le speedcar d’Ocarina of Time. De même, un streamer a pris l’initiative de créer un speedrun axé sur l’alimentation de tous les chiens dans Breath of the Wild.

Via: Reddit

.