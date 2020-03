Un speedrunner établit un nouveau record du monde pour Portal et prétend pouvoir le battre

Jusqu’à présent, c’était l’une des quatre marques les plus compliquées à battre dans le jeu vidéo.

Le monde du speedrunningne cesse de grandiret cette fois, ce fut le tour de Shizzal et Portal. Le jeu vidéo se prête à être surmonté à toute vitesse, car il a des progrès linéaires mais complexes lorsqu’il s’agit de positionner les portails pour continuer d’avancer. L’exploit, sans aucun doute, est difficile à surmonter, maispour le joueur rien n’est impossible.

Lequatre catégories de speedrunning du portailLes plus prestigieux étaient Out of Bounds, Inbounds, Glitchless et Inbounds No SLA, tous répertoriés sur le site Web du concours. Le joueur Shizzal était déjà le détenteur du record du monde dans les trois premiers, avec son meilleur temps de 6m, 53s, 940ms. Deuxième place120 millisecondes restantes, les écarts entre les courses sont donc très proches, mais difficiles à battre.

Ce sera plus que probablement mon objectif principal à un moment donné.Récemment, le speedrunner a battu son record dans la dernière catégorie,Inbounds No SLA, après avoir été détrôné par le concurrent Adamantite. La marque est désormais réglée sur 12m, 01s, 750ms, mais Shizzal lui-même a déclaré dans sa description de vidéo YouTube quel’abaissement de 12 est toujours possible.

“Ce sera plus que probablement mon objectif principal dans un certain temps”, a-t-il reconnu et continuera d’essayer jusqu’à ce qu’il y parvienne. La concurrence sur la vitesse du portail est chaude ces derniers temps. Les meilleurs coureurs de la catégorie ont établi des records au cours du dernier mois, donc des progrès sont attendus très prochainement. Pendant ce temps, d’autres comme ceux obtenus dans Ori and the Will of the Wisps ou Fallout New Vegas peuvent être suivis.

