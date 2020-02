Un streamer de peinture corporelle interdit pour la nudité malgré les efforts pour rester dans les règles de Twitch

Les politiques de Twitch concernant le contenu qu’il considère comme «sexuel» sont appliquées de manière incohérente, mais la peinture corporelle – créer de l’art en utilisant son visage et son torse comme toile – ne les dérange pas. La peinture corporelle a même son propre tag officiel sur la plateforme de streaming. Cela n’a cependant pas empêché Twitch de suspendre indéfiniment un streamer qui dit qu’elle faisait tout ce qui était en son pouvoir pour peindre dans ses lignes.

Forkgirl, peintre corporelle et cosplayeuse, a perdu sa chaîne le 13 février. Dans un message sur Twitter, elle a déclaré à Kotaku qu’elle avait été informée par un e-mail de Twitch lui disant que sa chaîne était indéfiniment suspendue en raison de «la création ou le partage de contenu contenant de la nudité », Ce qui est contraire aux conditions d’utilisation de Twitch. Forkgirl a publiquement demandé à Twitch de rétablir son compte parce que, pour autant qu’elle puisse en juger, elle n’a rien fait de mal. Sur Twitter, elle a publié une photo de ce à quoi elle ressemblait lorsqu’elle a reçu la suspension:

Forkgirl a été peinte pour ressembler à une peau de Perséphone de Smite faite par un fan, un look similaire aux peintures corporelles qu’elle avait faites dans le passé sans se retrouver dans les confins confus de la prison de Twitch. Elle n’avait pas de haut, mais aucune violation immédiate des règles n’était visible: les conditions de service de Twitch autorisent explicitement la peinture corporelle mais interdisent tout ce que la société juge ouvertement sexuel, ainsi que d’exposer «des organes génitaux masculins ou féminins, des fesses ou des mamelons . ” Comme les autres streamers de peinture corporelle, Forkgirl prend des précautions supplémentaires pour s’assurer qu’elle ne contrevient pas aux règles de Twitch.

“Je porte des pasties et je peins plusieurs couches de latex liquide sur ma poitrine pour cacher les pasties”, a-t-elle expliqué à Kotaku via DM. «Je commence aussi avec mon appareil photo uniquement sur mon visage et mon cou, jusqu’à ce que ma poitrine soit peinte. Cela correspond aux conditions d’utilisation et aux directives de la communauté de Twitch et est la norme pour la plupart des peintres sur Twitch. Par mesure de précaution supplémentaire, je diffuse avec mon appareil de chauffage à environ 80 degrés F, pour empêcher mon corps de réagir au froid. “

En outre, elle a déclaré qu’elle et son équipe de modération faisaient tout leur possible pour garder le flux classé PG, interdisant de mentionner son corps ou toute partie spécifique du corps. “Seuls les compliments axés sur l’art sont autorisés”, a-t-elle déclaré.

“La seule chose hors de l’ordinaire à laquelle je peux penser est que le nombre de téléspectateurs était anormalement élevé [that day], avec de nombreux trolls entrant, prétendant qu’ils me dénonçaient. »

Elle soupçonne qu’un acte criminel aurait pu entraîner sa suspension soudaine. “La seule chose hors de l’ordinaire à laquelle je peux penser est que le nombre de téléspectateurs était anormalement élevé [that day], avec de nombreux trolls entrant, affirmant qu’ils me dénonçaient », a-t-elle déclaré. “Je suppose que la suspension a été causée par des trolls ciblant la communauté de la peinture corporelle et des reportages de masse sur ma chaîne, ce qui aurait pu entraîner une interdiction automatique.”

Bien que Forkgirl ne sache pas avec certitude que les trolls ont suspecté sa chaîne, ce ne serait pas la première fois qu’une telle chose se produit. Des groupes d’utilisateurs de Twitch ont décidé qu’il était de leur devoir d’informer les femmes – en particulier celles qui ne jouent pas à des jeux à 100% du temps – qu’elles n’appartiennent pas à la plate-forme, malgré le fait que Twitch n’a pas été une plate-forme uniquement dédiée aux jeux. depuis 2016, et le corps des femmes existe depuis toujours. La peinture corporelle, qui est l’un des premiers cas où Twitch a permis une certaine nudité de la part d’utilisateurs qui étaient souvent des femmes, a été une cible constante pour ces utilisateurs. Alors que les peintures corporelles complexes peuvent prendre des dizaines d’heures de travail exténuant et ininterrompu, les peintres populaires comme Sophia «Djarii» White ont, par le passé, été contraints de faire face à 50 essaims d’utilisateurs furieux les accusant de violer les règles, affirmant la peinture corporelle fonctionne comme un cheval de Troie pour le contenu sexuel à faible effort et fait des rapports coordonnés de leurs canaux Twitch. Même si Twitch prétend que les êtres humains examinent le contenu signalé pour déterminer le contexte, les rapports de masse pour le contenu sexuel semblent conduire de manière fiable à des suspensions.

Gauche: un morceau de peinture corporelle qui n’a pas causé de problèmes à Forkgirl, Droite: celui qui l’a faitImage: Forkgirl

“Twitch affirme qu’une personne examine le contenu avant qu’une suspension ne soit prononcée, et moi (et bien d’autres) suis très sceptique”, a déclaré Forkgirl. «Les suspensions sont incohérentes, ciblant principalement des streamers plus petits et non partenaires. Twitch affirme qu’ils tiennent compte du contexte et de l’intention lors de l’examen d’une suspension, et quiconque a déjà mis les pieds dans mon flux peut garantir qu’il n’y a rien de sexuel dans ma chaîne. »

Cela fait écho à une poignée de situations récentes impliquant des banderoles de peinture corporelle. Au début de l’année dernière, Twitch a donné la botte à un streamer nommé AriaNina, qui a commencé son stream avec sa poitrine largement exposée mais peinte. En octobre de l’année dernière, la plate-forme a lâché le marteau sur un peintre de corps qui passe par la poignée Intraventus, apparemment pour aucune raison au-delà du fait qu’elle faisait de la peinture corporelle. En réponse, Intraventus a publié une vidéo en larmes exprimant le choc et la confusion face à la perte potentielle de sa carrière, obligeant Twitch à répondre à son appel, à rétablir son compte et à lui dire dans un e-mail qu’elle a fait une erreur. Maintenant, Intraventus a repris la cause de Forkgirl de peur que Twitch ait laissé tomber le pot de peinture et ait à nouveau fait un gros gâchis.

«Mon corps n’est pas intrinsèquement sexuel. Moi et les autres peintres du corps sur la plate-forme devrions avoir la liberté d’exprimer et de partager des peintures artistiques avec nos communautés sans craindre pour nos comptes. »

“Je pense qu’ils ont fait la même erreur, malheureusement”, a déclaré Intraventus à Kotaku dans un DM sur Twitter. «Forkgirl vit littéralement la même chose que j’ai faite en octobre. J’espérais que Twitch rétablissant mon compte et s’excusant pour leur erreur était une grande victoire pour la communauté de la peinture corporelle. Cela me brise absolument le cœur de le voir arriver à nouveau à quelqu’un d’autre sur la plate-forme pour avoir suivi la même chose. [terms of service] nous respectons tous. »

La suspension actuelle de Forkgirl est indéfinie car elle a déjà été suspendue deux fois auparavant, mais seulement pendant 24 heures dans les deux cas, ce qui était également lié aux pratiques de peinture corporelle qui sont courantes dans la communauté. Auparavant, elle avait tenté de faire appel de ces suspensions au motif qu’elle ne pensait pas qu’elles étaient justifiées, mais elle n’avait jamais eu de nouvelles de Twitch. “J’ai suivi le processus d’appel de Twitch, mais je n’ai toujours pas reçu de réponse de mon premier appel le 17 juillet 2019”, a-t-elle déclaré. “Dans mon appel, j’ai demandé les suspensions [to] être définitivement supprimé de mon dossier, et pour obtenir des éclaircissements sur tout ce que je pourrais faire pour empêcher une répétition. »

Twitch n’a pas non plus répondu à ses questions sur la dernière suspension. C’est un thème courant avec Twitch: la société est rarement disponible en cas de suspension, en particulier lorsque de plus petits streamers sont impliqués. Pour tenter d’attirer l’attention de Twitch, Forkgirl a utilisé son art pour exprimer ses griefs avec le style de communication de l’entreprise en peignant un tweet désormais infâme de 2018 dans lequel Twitch a demandé aux utilisateurs de «s’il vous plaît nous regarder de près et nous tenir responsables» sur elle corps. À l’heure actuelle, le tweet de Forkgirl sur sa peinture contient plus de 1 000 retweets et près de 7 000 likes. Il a été repris par des fans, ainsi que par des piliers de la communauté du body painting comme Djarii.

À ce stade, Forkgirl, comme de nombreux autres streamers, souhaite simplement plus de transparence de la part de Twitch, en particulier après que la société a déclaré lors de la TwitchCon de l’année dernière qu’elle prévoyait de commencer à informer plus précisément les streamers des raisons de leur suspension. Des mois plus tard, la société ne semble pas avoir donné suite. Intraventus a déclaré qu’elle n’avait observé aucun changement notable dans ce qui continue à ressembler à un système automatisé, même après toutes les discussions de Twitch à TwitchCon. «Si vous obtenez suffisamment de personnes / trolls qui vous dénoncent, leur système vous supprime d’abord et pose des questions plus tard», a-t-elle déclaré, notant que les abus, le harcèlement et même les menaces de mort sont des problèmes réguliers lors de ses diffusions. «Mon corps n’est pas intrinsèquement sexuel. Moi et les autres peintres du corps sur la plate-forme devrions avoir la liberté d’exprimer et de partager des peintures artistiques avec nos communautés sans craindre pour nos comptes. Chaque fois que je pars en direct, je crains que Twitch n’interdise à tort mon compte, laissant ma communauté et moi-même dans le noir. »

C’est maintenant que Forkgirl se retrouve. Selon les règles, la peinture corporelle est autorisée, mais à ce stade, elle ne pense pas que les règles soient suffisamment claires.

“Les règles sont très vagues et laissent le jugement sujet à interprétation, ce qui est incohérent et injuste”, a déclaré Forkgirl. «Les artistes de peinture corporelle sur Twitch ne cherchent pas à suivre les lignes. Nous voulons juste être libres de créer notre art sur notre plateforme qui prétend le permettre et le soutenir. »

