Un surprenant Pokémon légendaire apparaît dans le dernier épisode du Pokémon Anime

Le dernier épisode de l’anime Pokemon a récemment été diffusé au Japon et présente un camée plutôt surprenant de l’un des Pokémon légendaires de la série.

Comme l’apparition de ce Pokémon dans l’anime pourrait être considérée comme un spoiler, nous n’entrerons dans les détails qu’après l’image du spoiler ci-dessous:

Le Pokémon Légendaire en question n’est autre qu’Eternatus, le troisième Légendaire de Épée et bouclier Pokémon. En voyageant dans la région de Galar en avion, Ash and Go a aperçu Eternatus volant au milieu des nuages:

Ils montrent le légendaire Pokémon de l’épée et du bouclier! #Anipoke pic.twitter.com/FsklFISxkp

– サ ト セ レ (@AshandSerena) 9 février 2020

Le fait qu’Eternatus apparaisse dans l’anime avant les légendaires Zacian et Zamazenta pourrait surprendre la plupart des gens. Cependant, si l’anime Pokemon prend des repères de Épée et bouclier PokémonL’histoire principale, alors l’absence des deux loups légendaires a beaucoup de sens. Nous n’aurons qu’à voir ce que l’équipe d’anime nous réserve pour aller de l’avant!

Qu’est-ce que tu penses? Faites le nous savoir dans les commentaires.

en relation

.