Un teaser pour le film Monster Hunter a été divulgué

Après la bonne réception du film Sonic, les attentes pour l’adaptation cinématographique de Monster Hunter sont assez positives. Il y a quelques semaines, les affiches de ce long métrage seront montrées, et maintenant a divulgué un petit teaser qui nous montre en vidéo à quoi ressembleront les personnages du film en action, et la taille colossale des monstres qui apparaîtront.

Le clip suivant a été présenté au Festival international du film de Shanghai 2019 et est actuellement diffusé dans certains cinémas au Japon en avant-première avant d’autres films. Parce qu’il a été enregistré à partir d’un écran, cet aperçu n’a pas été officiellement publié, et Il a probablement été démontré qu’il voyait la réaction d’un public spécifique.

Il s’agit d’une bande-annonce officielle de #MonsterHunterMovie qui a été projetée lors du Festival international du film de Shanghai 2019. J’entends aussi des reportages le montrer également dans certains cinémas japonais, probablement en avant-première avant d’autres films. pic.twitter.com/TwkbWcgOrJ

– Kogath ?? (@MHKogath) 12 mars 2020

Le film est réalisé par Paul W.S. Anderson (responsable de Mortal Kombat, Resident Evil, Event Horizon), et prendra quelques libertés créatives pour adapter le thème Monster Hunter au public le plus large possible, tout en conservant l’essence originale. Monster Hunter sortira en salles le 4 septembre 2020.

Via: MHKogath

.