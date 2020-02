un test de confiance entre créateurs et joueurs

Les politiques en faveur de l’utilisateur sont un moyen d’atteindre le joueur. La balle est sur notre toit.

L’une des choses qui surprend le plus lorsque vous voyagez au Japon est le respect qu’il y a pour la propriété d’autrui. Vous pouvez voir tout le genre d’un magasin au niveau de la rue, sans surveillance, que personne n’ose prendre. Vous pouvez laisser votre ordinateur portable sur le siège du train, que lors de votre retour, être en place. Qu’ils voient quelque chose à portée de main ne signifie pas qu’ils doivent profiter de la situation. Tous les pays ont leurs problèmes, et le Japon ne fait pas exception, mais il existe une certaine confiance mutuelle entre sa population. Une certitude queprofiter de l’autre finit par avoir un impact à long terme sur soi.À la fin de la journée, nous apprécions tous grandement ce contact sur le dos d’un inconnu qui nous avertit que nous avons laissé le téléphone portable à la table du bar.

Récemment, GOG a annoncé sa propre politique de remboursement. Si vous achetez un jeu avec lequel, en aucun cas, vous n’êtes pas satisfait, votre argent vous est remboursé. Ainsi, il rejoint des entreprises commeSteamouÉpiquequi ont leur propre politique, mais en étendant la durée à30 jours pour le retour d’un jeu vidéoet, plus surprenant, sans préciser (du moins pour l’instant) les heures de jeu. Cela me semble être une bonne avancée en termes de date estimée, car dans bien des cas, c’est à long terme que vous vous rendez compte que vous avez pris une mauvaise décision. Mais, quant aux heures de jeu, une première pensée nous passe par la tête: certains vont abuser de cette fonction,jouer toutes les heures qu’ils veulent, puis demander un remboursement.

De plus en plus d’entreprises nous empêchent d’endommager un mauvais achatCes dernières années, nous voyons de nombreuses politiques en faveur du joueur. Des actions dédiées à jouer plus pour moins et que, petit à petit, on oublie de recourir à des moyens moins limités. Même avec la législation en vigueur, il est facile aujourd’hui de partager des comptes avec nos jeux, d’accumuler des offres mensuelles gratuites et d’acheter des jeux dans les magasins d’autres pays. Je pense que le message qu’ils nous envoient est clair. Si vous le pouvez, profitez de toutes ces formules, maisne pas abuserd’entre eux, encore moins en faire une entreprise lucrative.

Comme je l’ai dit au début, je pense que nous allons collecter la plantation de tout ce que nous faisons aujourd’hui en tant que consommateurs. Si nous aimons les jeux vidéo, nous pouvons bénéficier du nombre de politiques et d’offres disponibles aujourd’hui, mais nous devons également acheter certains jeux que nous voulons soutenir, dis-je. Et si on aime les nouveaux services de type Xbox Game Pass, les offres sont bonnes, mais plus tard, lorsque le prix sera plus réaliste, il faudra faire des compromis, si ce modèle économique nous intéresse vraiment. Et dans les politiques de retour,Vous devez être plus honnête et cohérent que jamais.Nous avons plusieurs façons de nous informer avant d’acheter un jeu, que ce soit avec des opinions d’amis, des critiques, des vidéos ou des streamings.

Dans la FAQ GOG elle-même, la société polonaise dit ce qui suit: Nous vous faisons confiance pour prendre vos décisions d’achat en vous informant et nous n’utiliserons cette politique de remboursement que si quelque chose ne fonctionne pas comme prévu. C’est pourquoi il n’y a pas de limites, mais nous nous réservons le droit de refuser les remboursements dans des cas individuels. Veuillez respecter tout le temps et le travail acharné investis dans la création des jeux auxquels vous jouez et n’oubliez pas que les remboursements ne sont pas des analyses. Si vous avez terminé le jeu et que cela ne vous a pas plu, pensez plutôt à partager votre opinion. Aussi, ne profitez pas de notre confiance pour demander le remboursement d’un nombre déraisonnable de jeux. Ne soyez pas cette personne. Personne n’aime cette personne.

Je pense que chaque fois que les entreprises élèvent une nouvelle politique qui nous empêche d’endommager un mauvais achat, nous tendons la main. Et, en général, nous avons répondu. Le pirate est en basse heure; Les offres nous permettent d’acheter des jeux au prix que nous considérons équitable. Les remboursements signifient également que nous pouvons corriger une décision prise peut-être à la hâte par le battage médiatique. Mais vous devez rendre cette confiance sans abuser de l’opportunité de jouer gratuitement. Que nous voyons quelque chose hors de la portée de notre main ne signifie pas que nous devons le prendre. NonPersonne n’aime cette personne.

