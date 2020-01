Un tout nouveau Pokémon mythique pour l’épée et le bouclier sera dévoilé le 27 février

La Pokémon Company a partagé ses plans pour la Journée Pokémon de cette année, qui devrait avoir lieu le 27 février comme toujours. Peut-être que la partie la plus excitante de ses plans tourne autour d’un tout nouveau Pokémon mythique.

Ce Pokémon spécial ne sera pas seulement disponible dans Épée et bouclier Pokémon, mais figurera également dans le prochain film, Pokémon The Movie: Coco, qui sortira en juillet. Aucun autre détail sur ce nouveau monstre n’a été partagé, donc votre supposition est aussi bonne que la nôtre sur ce à quoi il pourrait ressembler et quel type il finira par être.

Ce n’est pas tout, cependant, car une bataille spéciale Max Raid se déroulera également dans Sword and Shield, Pokémon GO aura son propre événement dans le jeu, et de nouvelles informations sur Maîtres Pokémon sera également révélé. Cela devrait être une journée assez chargée pour les fans de Pokémon.

Si vous avez raté la nouvelle hier, Sword and Shield se vend comme les meilleurs petits pains chauds que le monde ait jamais vus.

