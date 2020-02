Un trailer de lancement de Hero Nobody Knows taquine les personnages du Season Pass

Par Stephany Nunneley,

One Punch Man: A Hero Nobody Knows sort ce vendredi, et pour vous exciter, voici la bande-annonce de lancement et les informations sur le Season Pass.

Cette bande-annonce de lancement pour One Punch Man: un héros que personne ne connaît vous donne une idée de ce à quoi vous attendre avec une allumeuse rapide concernant les combattants dans le Season Pass.

Dans le mode histoire du jeu, vous créerez votre propre personnage qui “gravira les échelons” en combattant le crime et les ennemis surpuissants terrorisant les gens. L’histoire est basée sur la première saison de l’anime, que vous vivrez du point de vue de votre personnage.

Comme pour l’anime, les personnages se battront contre un adversaire avant que notre héros Saitama n’intervienne pour effectuer son coup de poing.

Le premier pack de personnages du Season Pass sortira en avril, et c’est Suiryu. Plus tard au printemps, le troisième personnage sortira, suivi de deux autres en été. Si vous connaissez la série, vous pouvez probablement comprendre les silhouettes des personnages dans l’image teaser à la fin de la vidéo.

Un prix sur le Season Pass est inconnu au moment de la publication, mais il est inclus avec les versions Deluxe et Digital Deluxe du titre.

Le jeu sortira le 28 février sur PC, PS4 et Xbox One. Nous avons récemment discuté avec le producteur du jeu Yasuhiro Yahata, vous devriez lire l’interview si vous êtes intéressé par le jeu.

