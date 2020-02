Un très bon point de vue sur la fin de nous

Depuis quelques mois, Troy Baker (Joel) et Nolan North (David) de Retro Replay ont diffusé en direct une partie de The Last Of Us. Ils sont maintenant à la fin, et les choses deviennent lourdes.

Dans l’épisode de cette semaine, l’invité Merle Dandridge demande aux gars de partager leurs réflexions sur l’éthique des actions de Joel à la fin du jeu, où il sauve non seulement Ellie – potentiellement l’humanité condamnée dans le processus – mais lui ment ensuite sur le chemin en dehors.

J’ai terminé The Last Of Us plusieurs fois maintenant, et je n’ai jamais pensé à la fin du jeu comme ça. Si la vidéo ci-dessous ne fonctionne pas automatiquement pour vous, rendez-vous à 38:40.

Huh.

Via @MoeiZer

