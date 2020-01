Un tribunal américain annule le cas de Patent Troll contre la télécommande Wii

En 2013, iLife Technologies a affirmé que Nintendo avait enfreint six brevets. La société a déclaré que la télécommande Wii avait enfreint certains de ces brevets.

En 2017, un prix de jury de 10,1 millions USD a été décerné à iLife Technologies. Après un appel, le tribunal a décidé d’annuler cette sentence, car le concept d’utilisation de capteurs de mouvement pour détecter le mouvement est trop large.

Le 17 janvier, un tribunal fédéral de Dallas a statué qu’un brevet revendiqué contre la Wii Remote de Nintendo n’était pas valide. Le tribunal a conclu que iLife Technologies Inc. tentait de manière inadmissible de couvrir le concept général d’utilisation de capteurs de mouvement pour détecter le mouvement. La décision annule une récompense de jury de 10,1 millions de dollars contre Nintendo à partir de 2017.

Le brevet invalidé était le dernier des six brevets qu’iLife Technologies Inc. avait initialement revendiqués contre Nintendo en 2013. Le Bureau des brevets a jugé les cinq autres invalides en 2016.

“Nintendo a une longue histoire de développement de produits nouveaux et uniques, et nous sommes heureux que, après de nombreuses années de litige, le tribunal ait convenu avec Nintendo”, a déclaré Ajay Singh, avocat général adjoint de Nintendo of America. «Nous continuerons à défendre vigoureusement nos produits contre les entreprises qui cherchent à tirer profit d’une technologie qu’elles n’ont pas inventée.»

