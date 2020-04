Un utilisateur d’Animal Crossing New Horizons a recréé une scène de Super Mario Bros.

Hier, Twitter a créé la création du scénario Super Mario Bros. world 1-1 réalisé par un utilisateur japonais nommé Diachi (だ い ち) dans Animal Crossing New Horizons.

Les détails sont incroyables, car ce créateur n’a raté aucun détail, a-t-il même ajouté aux Goombas, Koopa Troopas et blocs mystérieux, sans oublier notre bien-aimé plombier Mario, qui est sur la scène dans différentes positions.

ズ リ オ ブ ラ ザ ー ズ 1-1 を 島 ク リ エ イ ト で 再現 (枠 の 関係 で 省略) し ま し た! ド は や り intendo り intendoACACACACACACingACingACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACAC

– だ い ち (@ 1989daichi1226) 12 avril 2020

Malheureusement, ce design étonnant ne peut pas être joué comme s’il faisait vraiment partie du titre Mario, car ce n’est qu’un design visuel que le créateur a fait sur le sol d’Animal Crossing.

Ce jeu de console hybride exclusif permet à ses joueurs de créer des designs de ce à quoi ils peuvent penser; votre imagination et votre patience seront la seule limite. Les dessins sont principalement sur les vêtements des personnages du jeu; Il existe des tenues basées sur la série animée Pokémon et la série Cartoon Network Steven Universe, pour n’en citer que quelques exemples.

Sans aucun doute, l’imagination de certains utilisateurs d’Animal Crossing New Horizons continue d’étonner les joueurs et les fans de ce titre.

À savoir: L’importation d’Animal Crossing New Horizons est interdite en Chine.

Dites-nous dans les commentaires, auriez-vous assez de patience pour concevoir une partie du monde de Mario Bros.?

Animal Crossing New Horizons est exclusivement disponible sur Nintendo Switch et si vous voulez tout savoir sur ce titre, cliquez ici et suivez-nous sur LEVEL UP.

.