Un utilisateur de Dreams a été embauché par un studio européen

Dès la veille de son lancement, les critiques ont rapidement salué la proposition et les possibilités de Dreams, qui pourrait bien être considérée comme la plateforme créative la plus ambitieuse de Media Molecule. Grâce aux outils fournis par l’étude, les utilisateurs peuvent libérer leur créativité pour façonner leurs propres jeux et cela, en plus de nourrir la communauté, pourrait obtenir plusieurs emplois, comme cela s’est produit.

Quelques jours après le lancement de Dreams sur PS4, le talent d’un utilisateur n’était pas seulement reconnu par la communauté, il suffisait aussi à un studio de lui proposer du travail. Selon un rapport de PSU, l’utilisateur de Dreams Jimmyjules153, qui s’est rapidement fait un nom sur la scène grâce au jeu de tir d’arcade Blade Gunner, a reçu une proposition d’emploi d’un studio européen non divulgué.

Après avoir confirmé la nouvelle, Jimmyjules153 a indiqué qu’il avait accepté l’offre d’emploi et qu’il se consacrerait désormais à la création de jeux vidéo de manière professionnelle. En ce sens, a déclaré l’utilisateur de Dreams. “Les outils vont au-delà de ce que j’aurais pu imaginer sur n’importe quelle plate-forme. J’ai pu immédiatement voir le potentiel de ce que ce jeu pourrait devenir avec une communauté de support derrière lui. Je ne m’attendais pas au type de support que mon jeu a reçu, mais Heureux de pouvoir divertir autant de gens. Il y a des jeux géniaux sur la plateforme, et c’est un honneur d’être choisi parmi eux. Une société européenne de développement de jeux m’a approché et m’a demandé de rejoindre son équipe. l’avenir et où cela me mènera! “

