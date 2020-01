Un vétéran animateur affirme que ceux qui travaillent sur Pokemon Anime sont moins bien payés que les travailleurs des dépanneurs

Êtes-vous un grand fan de la série animée Pokemon populaire dans le monde? Malheureusement, beaucoup de travailleurs de l’émission ne profitent pas autant des fruits de leur travail que vous.

Juan Arai, un animateur indépendant de 45 ans qui a travaillé sur des séries comme Love Hina, Emma – A Victorian Romance, Higurashi When They Cry, Gurren Lagann et Sword Art Online, a récemment soulevé une revendication audacieuse contre la longue série Pokémon et l’état de son personnel. En particulier, il affirme que les animateurs de la série perçoivent un salaire très bas – beaucoup d’entre eux ne gagnant probablement que 4500 yens par coupe d’animation (c’est-à-dire une courte séquence animée d’une durée non spécifiée). 4 500 yens se traduisent aujourd’hui par environ 42 USD.

ポ ケ モ ン は

カ ッ ト 単 価 4500 円 で 業界 最 安 値 に 近 い 金額 で

原 画 が 描 か れ て い ま す。

時 給 換算 す る と コ ン ビ ニ バ イ ト 以下 で す。

– 新 井 淳 (ver.4) (@arasan_fourth) 6 janvier 2020

“L’anime Pokémon paie 4 500 yens (42 USD) par coupe d’animation, ce qui signifie qu’il est réalisé avec certaines des illustrations les moins bien payées de l’industrie de l’anime. Si vous travaillez cela à un taux horaire, c’est moins d’argent que vous êtes payé à temps partiel dans un dépanneur. »

Il est important de noter que Jun Arai ne semble pas avoir travaillé directement avec l’anime Pokemon lui-même.Cette réclamation de 4500 yens / coupe est donc au mieux une estimation professionnelle. En tant que tel, vous voudrez peut-être prendre leurs mots avec un grain de sel.

Néanmoins, le commentaire d’Arai correspond à de nombreux rapports existants sur l’industrie de l’anime. Ce n’est un secret pour personne que les animateurs japonais gagnent rarement plus d’une bouchée de pain, et la situation ne s’est pas améliorée depuis des années.

Si cela est vrai, ce problème de rémunération pourrait être un point sensible avec lequel les fans de l’anime doivent lutter pendant un certain temps.

