Un vétéran de l’industrie rejoint Kojima Productions

On sait que dans l’industrie du jeu vidéo, le lancement d’un jeu représente le début d’un nouveau projet et après avoir fait de même avec Death Stranding, Kojima Productions est déjà concentré sur de nouveaux projets et l’équipe se prépare pour ce qui s’en vient. Par conséquent, des espaces sont ouverts pour ceux qui souhaitent faire partie de l’entreprise et récemment, cela a été révélé au nouveau responsable marketing et communication.

A travers un communiqué, Kojima Productions a annoncé que Jay Boor est son nouveau responsable marketing et communication, un fait qu’il retrouvera les chemins de ce manager avec Hideo Kojima après leur rencontre à Konami il y a des années. Boor arrive dans l’entreprise précédé de plus de 2 décennies dans l’industrie, où il a travaillé pour Konami, SEGA, 2K Games, Riot Games et Codemasters.

Après avoir annoncé l’arrivée de Jay Boor, Hideo Kojima a déclaré ce qui suit dans le communiqué: “Je suis très heureux d’avoir Jay de retour avec l’équipe à un moment aussi passionnant. Il est quelqu’un de créatif, passionné par les jeux et sera essentiel pour nous aider à réaliser la vision prévue pour Kojima Productions en tant que studio de jeu indépendant. “

L’œuvre la plus récente de Kojima Productions, Death Stranding, est disponible sur PS4 et dans ce lien, vous trouverez toutes les informations connexes, ainsi que notre revue écrite.

