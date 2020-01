Un voleur armé vole plus de 130 000 $ de marchandise GameStop

Photo: Jim Watson (.)

Frederick Lopez Jr., 28 ans, a été condamné à 10 ans de prison après avoir été reconnu coupable d’avoir volé quatre magasins GameStop sous la menace d’une arme à feu en 2018.

La nouvelle a été annoncée aujourd’hui dans un communiqué de presse du bureau du procureur américain (via Polygon), et indique que l’arrestation de Lopez est le résultat d’une enquête conjointe menée à la fois par un service de police local et par le Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs.

Il a plaidé coupable l’année dernière à «un chef d’ingérence dans le commerce par vol qualifié et un chef d’accusation de brandissement d’une arme à feu pour perpétrer un crime de violence» et, en plus de la peine de prison, a été condamné à «payer 132 300 dollars en restitution».

Il entrait dans les magasins la nuit, brandissait une arme à feu et «ordonnait aux employés de GameStop de charger les consoles de jeux et les jeux vidéo dans les sacs du magasin». Dans les quatre vols – à Lynwood, Rowland Heights, West Covina et Brea, en Californie – il a volé «131 000 en marchandises et 1 300 $ en espèces »

L’argent et le merch – dont il devait y avoir beaucoup à ajouter jusqu’à 130 000 $ – est une chose, mais la durée de la peine d’emprisonnement avait plus à voir avec le préjudice causé aux employés de GameStop qu’avec la valeur du vol. des biens.

«La nature sérieuse de [Lopez’s] les infractions ne peuvent guère être surestimées », écrivent les procureurs dans le communiqué. «Les vols à main armée tels que ceux-ci, où des armes à feu sont brandies sur les victimes, laissent également un stress et un traumatisme substantiels durables dont les victimes se souviennent pendant des années, certaines pour toute leur vie.»

