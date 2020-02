Unboxing Nintendo Switch Animal Crossing Edition: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons est l’un des titres qui se fait le plus pour mendier, et leurs fans ne peuvent plus avec le “battage médiatique”. Cela fera bientôt huit ans que le dernier titre principal de la saga, Animal Crossing New Leaf pour Nintendo 3DS, est apparu, et non, bien sûr, nous ne prendrons pas en compte le “fantastique” Animal Crossing: Amiibo Festival. Nombreux sont les joueurs qui ont hâte de 20 mars pour pouvoir payer l’hypothèque à un ami Tom Nook, bien qu’ils attendent également une Nintendo Direct dédiée au jeu, car les choses lui sont connues, comme son poids, et son lancement est presque imminent.

Voilà à quoi ressemble la Nintendo Switch Animal Crossing Edition: New Horizons

Bien qu’ils n’aient pas encore de Nintendo Direct, les fans ont eu de bonnes nouvelles il y a quelques semaines, et le nouvel épisode de la saga des voisins comportera un Nintendo Switch spécial. Cette édition spéciale mettra en vedette Joy-Con bicolore: bleu pastel et blanc et vert pastel et blanc, motifs Animal Crossing derrière la console et le joyau de la couronne, un dock blanc avec certains des personnages les plus connus de la saga: Tom Nook, Timmy et Tommy sur une île, comment pourrait-il être moins. Bien qu’à ce jour nous vous ayons montré des images de cette belle édition (pour un serveur c’est la plus jolie qu’ils aient prise à ce jour), nous vous proposons aujourd’hui un déballage réalisé pour la chaîne Nintendo America. Tu veux le voir?

Nous ne pouvons plus attendre et nous attendons avec impatience le 20 mars pour la récupérer. En fait, plusieurs éditeurs n’ont pas pu résister à leurs charmes et ont pu le faire. Et vous, avez-vous également réservé cette belle Nintendo Switch?

