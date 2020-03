[Unboxing] Nintendo Switch ed. Animal Crossing New Horizons

La console Nintendo Switch en édition limitée pour Animal Crossing: New Horizons a soulevé des passions depuis son annonce en mars dernier. Avec ses couleurs pastel, son adorable quai et un dos qui enlève le sens, la vérité est que chez NextN on en raffole. Comment pourrait-il en être autrement, nous avons fait une unité de cette version de l’hybride. Aujourd’hui, nous vous proposons, en exclusivité, déballage de l’édition européenne de Nintendo Switch: édition Animal Crossing New Horizons.

La console elle-même que nous connaissons déjà, car c’est le modèle qui a été lancé en 2019, qui a amélioré les performances de la batterie par rapport à l’original sorti en mars 2017. Par conséquent, ce qui est spécial, c’est sa conception. Un dock blanc brut avec l’image de Tom Nook, Nendo et Tendo qui, pour être honnête, a fière allure dans n’importe quelle pièce. Joy-Con qui a non seulement des couleurs inédites, mais ils sont aussi bicolores, étant les parties avant du contrôle gauche vert et bleu dans le cas de son homologue droit. De l’arrière, les deux sont de la même couleur blanche que le quai. Le dos de la console montre des motifs gravés d’Animal Crossing: New Horizons, où l’on peut voir divers personnages trouvés sur différentes îles.

Nintendo Switch Limited Edition Unboxing: Animal Crossing New Horizons

Dans ce cas, nous vous apportons le déballage de l’édition européenne qui, contrairement à la version américaine, apporte un code de téléchargement pour Animal Crossing: New Horizons. Le pack arrive demain 20 mars dans les magasins à travers le continent, coïncidant avec le lancement du jeu dans le monde entier. Nous sommes impatients de nous perdre dans les îles Animal Crossing: New Horizons, et nous sommes sûrs que vous aussi. Donc, vous savez, si vous voulez retirer votre combinaison pendant que vous attendez, vous pouvez lire notre critique du jeu, oui, oui!

