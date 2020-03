Uncharted 4 et Dirt Rally 2.0 pourraient être vos jeux PS Plus pour avril

Par Stephany Nunneley,

Mardi 24 mars 2020 19:22 GMT

Nous disons que oui, car la vidéo PlayStation Access mentionnant les jeux PS Plus pour avril n’est plus disponible et nous ne l’avons pas vue de nos propres yeux.

Plus tôt dans la journée, PlayStation Access a publié une vidéo qui mentionnait PS Plus les jeux seront Uncharted 4 et Dirt Rally 2.0.

Apparemment, quelqu’un a poussé le bouton de publication un peu tôt sur la chaîne YouTube, car la vidéo est désormais répertoriée comme privée. La vidéo a été à l’origine présentée comme non répertoriée, selon resetera, qui a retiré les informations de reddit.

Il semble donc que ce soient vos deux jeux gratuits sur PS4 pour le mois d’avril. Les nouvelles versions ont lieu le premier mardi du mois, nous prévoyons donc que les jeux seront disponibles à partir du 7 avril.

Nous saurons avec certitude si ces deux jeux sont en effet des cadeaux dans les prochains jours ou la semaine prochaine.

Shadow of the Colossus et Sonic Forces sont actuellement disponibles en tant que jeu PS Plus pour mars.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.