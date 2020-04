Uncharted 4 et Dirt Rally 2.0 sont vos jeux PlayStation Plus pour avril

Par Stephany Nunneley,

Mercredi 1 avril 2020 16:49 GMT

Petite info pour vous: Uncharted 4 et Dirt Rally 2.0 sont les jeux PlayStation Plus du mois d’avril.

Si cela vous semble familier, c’est parce que PlayStation Plus les matchs d’avril, Uncharted 4 et Dirt Rally 2.0, ont été interrompus la semaine dernière par accident.

Donc, même si les nouvelles ne sont pas une surprise, c’est toujours agréable d’avoir une confirmation.

Vous avez encore le temps de télécharger les jeux PS Plus pour mars. Ce sont Shadow of the Colossus et Sonic Forces.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.

