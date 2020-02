Uncharted Movie: Tom Holland fait le point sur le film qui se prépare depuis 10 ans

Le film Uncharted tarde à venir, car il est sous une forme ou une autre de production depuis plus d’une décennie. Il semble maintenant que les stars se soient enfin alignées, alors que l’acteur de Spider-Man, Tom Holland, est à bord pour jouer un jeune Nathan Drake avec Mark Wahlberg attaché pour jouer Sully. Holland a maintenant accordé une interview sur le film et il semble enthousiasmé par le scénario. En particulier, il a déclaré que le film pourrait réussir là où d’autres adaptations de jeux vidéo ont eu du mal parce que son histoire est nouvelle, pas une nouvelle version de l’un des jeux.

“J’ai lu la dernière version du script … et c’est l’un des meilleurs scripts que j’ai jamais lu”, a-t-il déclaré à IGN. “Cela saute vraiment, vraiment la page. Je pense que ce qu’Uncharted offre que la plupart des films de jeux vidéo ne fait pas, c’est que c’est une histoire d’origine pour les jeux, donc si vous avez joué aux jeux, vous n’avez pas vu ce qui va se passer. arriver dans le film. Si vous n’avez pas joué aux jeux, vous allez apprécier le film parce que ce sont des informations que tout le monde reçoit en même temps. “

Holland a ensuite reconnu lui-même que le film Uncharted a subi un calendrier de développement prolongé. Il y a également eu beaucoup de roulement, car le film a traversé sept réalisateurs différents et de nombreux scénaristes avant d’arriver là où il en est aujourd’hui.

“Je suis super excité de faire ce film, et ça fait longtemps. Je pense que Mark Wahlberg va le tuer en tant que Sully et ça va être très amusant”, a-t-il déclaré.

Holland a accordé cette interview aux côtés de sa co-star d’Onward Chris Pratt, qui se serait vu offrir le rôle de Drake il y a des années lorsque le film avait un réalisateur et un écrivain différent. Pratt aurait transmis le rôle. Dans cette nouvelle interview, Pratt fait semblant de jouer dans le film Uncharted, et cela donne une réponse unique compte tenu de son histoire avec la franchise.

Sony a officiellement embauché six réalisateurs pour le film Uncharted, et tous ont démissionné. Sony lorgnerait désormais Zombieland et le directeur de Venom Ruben Fleischer pour Uncharted.

Le script du film Uncharted a également été réécrit à plusieurs reprises. Le projet le plus récent que nous connaissons a été écrit par Rafe Judkins, Art Marcum et Matt Holloway, ces deux derniers ayant écrit le film Iron Man original.

Si tout se passe comme prévu, le film Uncharted sortira en salles le 5 mars 2021.

En ce qui concerne la série de jeux vidéo Uncharted, Uncharted: The Lost Legacy de 2017 est l’entrée la plus récente de la série, après Uncharted 4: A Thief’s End en 2016. Aucun nouveau jeu n’a été annoncé, et la prochaine version du développeur Naughty Dog est The Last of États-Unis: Partie II, dont la sortie est prévue en mai. Même si Naughty Dog a terminé la série Uncharted et que l’histoire de Nathan Drake est terminée, le développeur dit qu’un autre studio pourrait venir pour faire Uncharted 5.

